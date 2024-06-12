Зазначається, що рішення суду дозволяє розірвати всі договори.

Німецька компанія Uniper виграла арбітражну суперечку в кілька мільярдів євро проти російського газового монополіста "Газпрому". Рішення дало змогу розірвати недіючі контракти на постачання газу і, можливо, створило прецедент для подібних справ.

Видання Reuters пише, що перемога в суді для Uniper стала знаменною. Компанію 2022 року довелося рятувати уряду Німеччини після того, як "Газпром" спочатку скоротив, а потім призупинив постачання, змусивши групу купувати замісні обсяги за захмарно високими цінами на спотовому ринку.

Крім того, це рішення розриває решту зв'язків десятирічного енергетичного партнерства між Берліном і Москвою, яке різко обірвалося після нападу Росії на Україну 2022 року.

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Uniper заявила, що рішення арбітражного суду в Стокгольмі від 7 червня - частина процесу, розпочатого компанією наприкінці 2022 року, - дало їй змогу розірвати наявні контракти на постачання газу, які юридично продовжують діяти, навіть якщо газ не надходить.

Крім того, компанія має отримати понад 13 мільярдів євро як компенсацію за газ, який "Газпром" не поставив із середини 2022 року.

Раніше повідомлялося, що арбітражний суд може дозволити Uniper розірвати недійсні контракти на постачання російського газу, деякі з яких розраховані до середини наступного десятиліття. Скасування цих договорів усуне основний ризик перед планованим поверненням Uniper на фондову біржу наступного року.

"Це рішення вносить юридичну ясність для Uniper. З урахуванням права на розірвання, яке ми отримали в арбітражному рішенні, ми припиняємо дію контрактів з "Газпром експортом", - сказав генеральний директор Uniper Майкл Льюїс.

Рішення про відшкодування збитків насамперед є символічною перемогою Німеччини, оскільки навряд чи йдеться про великі суми. Якщо ж гроші будуть отримані, то вони підуть уряду Німеччини, якому належить понад 99% акцій Uniper.

Міністерство фінансів Німеччини, яке контролює державну частку в Uniper, заявило, що федеральний уряд не є стороною арбітражного розгляду і не бере участі в ньому, додавши, що Берлін не має впливу на оперативне управління компанією.

Російський газ у Європі - останні новини

Uniper також бере участь у переговорах з пошуку рішення для збереження поставок газу через Україну в південно-східну Європу після того, як Київ у березні оголосив, що не буде продовжувати транзитну угоду з російським "Газпромом".

Один із варіантів, який обговорюється, полягає в тому, щоб європейські компанії купували і закачували газ з Азербайджану в російські трубопроводи, що прямують до Європи. Така домовленість дозволила б Європі уникнути незручностей, пов'язаних з купівлею російського газу в той час, коли вона намагається скоротити доходи Москви.

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