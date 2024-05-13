Це 13 європейська країна, у якій компанія відкрила відділення та запустила кур'єрську доставку.

Логістична компанія "Нова пошта" вийшла на ринок Великої Британії, яка стала 13 європейською країною, де працюють відділення. Зокрема, відкрилося два представництва та було запущено кур’єрську доставку. Термін доставки з України у Велику Британію – від 5 днів, повідомляє прес-служба "Нової пошти".

У Лондоні компанія відкрила одразу два відділення: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг Вони працюють щодня за адресами:

поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT;

вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.

Зазначається, що вартість доставки з України у Велику Британію у відділення складатиме:

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документи до 1 кг – 900 грн;

посилки до 2 кг – 950 грн;

посилки до 10 кг – 1500 грн;

посилки до 30 кг – 2500 грн.

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, а за кожні 100 кг посилки +250 грн.

"Нова пошта" – останні новини

16 квітня повідомлялося, що "Нова пошта" відкрила своє четверте відділення в Чехії. 30 квітня стало відомо, що "Нова пошта" вийшла на ринок Іспанії. Термін доставки з України складає від 8 днів.

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