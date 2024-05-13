Логістична компанія "Нова пошта" вийшла на ринок Великої Британії, яка стала 13 європейською країною, де працюють відділення. Зокрема, відкрилося два представництва та було запущено кур’єрську доставку. Термін доставки з України у Велику Британію – від 5 днів, повідомляє прес-служба "Нової пошти".
У Лондоні компанія відкрила одразу два відділення: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг Вони працюють щодня за адресами:
- поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT;
- вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.
Зазначається, що вартість доставки з України у Велику Британію у відділення складатиме:
- документи до 1 кг – 900 грн;
- посилки до 2 кг – 950 грн;
- посилки до 10 кг – 1500 грн;
- посилки до 30 кг – 2500 грн.
Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, а за кожні 100 кг посилки +250 грн.
"Нова пошта" – останні новини
16 квітня повідомлялося, що "Нова пошта" відкрила своє четверте відділення в Чехії. 30 квітня стало відомо, що "Нова пошта" вийшла на ринок Іспанії. Термін доставки з України складає від 8 днів.