Середня ціна двокімнатної квартири в Чернівцях дорівнює 75 тисяч доларів.

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в становить 50,9 тисячі доларів. Таким чином, ціна не змінилась за останні пів року. Середня вартість за квадратний метр однокімнатної квартири дорівнює 1 200 доларів. Про це йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

Середня ціна двокімнатної квартири в Чернівцях дорівнює 75 тисяч доларів, що на 14% більше, ніж пів року тому. Трикімнатні квартири коштують 96 тисяч доларів (+13%).

Зазначається, що середня ціна за квадратний метр двокімнатної квартири на вторинному ринку становить 1 130 доларів, а трикімнатної - 1 070 доларів.

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Вартість квартир у різних містах України

Станом на липень 2025 року середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку в Івано-Франківську становила 38 тисяч доларів. Це на 4% більше, ніж пів року тому. При цьому середня вартість за квадратний метр однокімнатної квартири дорівнювала 910 доларів.

При цьому середня вартість однокімнатної квартири в Ужгороді становила 63 тисячі доларів, а ціна за квадратний метр однокімнатної квартири дорівнювала 1,36 тисячі доларів.

Крім того, зросли ціни на житло в Одесі. Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становить 44 тисячі доларів.

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