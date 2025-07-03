Середня ціна двокімнатної квартири в Івано-Франківську становить біля 56 тисяч доларів.

Станом на липень 2025 року середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Івано-Франківську становить 38 тисяч доларів, що на 4% більше, ніж пів року тому. А середня вартість за квадратний метр однокімнатної квартири дорівнює 910 доларів. Про це йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

Середня ціна двокімнатної квартири в Івано-Франківську дорівнює 55,9 тисячі доларів, що на 8% більше, ніж пів року тому. Трикімнатні квартири коштують 72,9 тисячі доларів (+8%).

Крім того, середня ціна за квадратний метр двокімнатної квартири становить 880 доларів, а трикімнатної - 840 доларів.

Відео дня

Ринок нерухомості в Україні - останні новини

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Ужгороді становить 63 тисячі доларів. При цьому вартість за квадратний метр однокімнатної квартири дорівнює 1,36 тисячі доларів.

Раніше повідомлялося, що середня вартість "однушки" в Харкові становить 23 тисячі доларів, що на 14% більше, ніж пів року тому.

Кім того, згідно дослідження "OLX Нерухомість", ринок нерухомості на Півдні України у травні цього року продемонстрував зміни як у вартості житла, так і в рівні попиту на нього. Найбільший ажіотаж був в Одесі та Чорноморську, де попит на купівлю житла зріс у рази.

Вас також можуть зацікавити новини: