Середня ціна двокімнатної квартири в Ужгороді дорівнює 90 тисяч доларів.

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Ужгороді становить 63 тисячі доларів, що на 5% більше, ніж пів року тому. Середня вартість за квадратний метр однокімнатної квартири дорівнює 1,36 тисячі доларів. Про це йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

Зазначається, що середня ціна двокімнатної квартири в Ужгороді дорівнює 90 тисяч доларів, що на 9% більше, ніж пів року тому. Трикімнатні квартири коштують 107 тисяч доларів (+2%).

При цьому середня ціна за квадратний метр двокімнатної квартири становить 1,35 тисячі доларів, а трикімнатної - 1,2 тисячі доларів.

Відео дня

Скільки коштує житло в різних містах України

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Харкові, яке регулярно потерпає від російських обстрілів, становить 23 тисячі доларів.

При цьому середня вартість однокімнатної квартири у Києві, станом на червень, становила близько 65 тисяч доларів, тобто плюс 8% за останні пів року.

Що стосується Львова, то середня вартість однокімнатної квартири в оголошеннях на вторинному ринку тоді також дорівнювала 65 тисяч доларів.

Крім того, ринок нерухомості на Півдні України у травні 2025 року демонстрував зміни як у вартості житла, так і в рівні попиту на нього - найбільший ажіотаж в Одесі та Чорноморську.

Вас також можуть зацікавити новини: