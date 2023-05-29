Компанія представила технологію ACE for Games для розробки NPC з використанням штучного інтелекту.

Головний виробник графічних процесорів, компанія Nvidia представила технології Ace for Games. Вона покликана зробити більш "живими" неігрових персонажів за допомогою штучного інтелекту.

Свіжа розробка допоможе в навчанні NPC (неігрових персонажів) вільному спілкуванню з гравцем і автоматичного розпізнавання мови і перетворення тексту в мову. Водночас за допомогою використання генеративного ШІ персонажі зможуть підтримувати вільний діалог з героєм.

Для наочної демонстрації Nvidia спільно з ШІ-стартапом Convai показала демоверсію в реальному часі, яке працює на Unreal Engine 5. У ній NPC, власник азійської їдальні, взаємодіяв з гравцем, відповідаючи на запитання голосом і даючи реалістичні відповіді, що відповідають історії персонажа.

Як зазначили представники Nvidia, технологія працює з декількома персонажами одночасно. Можна навіть змусити неігрових персонажів розмовляти один з одним.

У компанії не уточнили, яке "залізо" буде потрібно гравцям для безперебійної роботи технології, тому поки складно сказати, наскільки близька її реалізація в повноцінних іграх.

Одночасно з війною в Україні в світі йде "війна чіпів", яка може призвести до серйозних глобальних збоїв у виробництві всіх товарів – від автомобілів до комп'ютерів. У Nvidia на тлі цього зробили тривожну заяву.

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