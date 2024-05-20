Пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, має право перейти на пенсію за віком.

Громадяни України, які мають право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один з цих видів за їх вибором. Такі норми передбачені ст. 10 закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, після досягнення ним пенсійного віку, встановленого ст. 26 вказаного закону, має право перейти на пенсію за віком, пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду Донецької області.

Водночас особам, яким призначено пенсію за вислугу років, під час роботи на посаді, яка дає право на цю пенсію, пенсія не виплачується. Право на одержання одночасно і пенсії, і заробітної плати у них виникає лише у разі, якщо після досягнення пенсійного віку їм буде призначено пенсію за віком.

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Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами ПФУ.

Якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років не працював, розрахунок пенсії за віком здійснюватиметься за матеріалами пенсійної справи, тобто фактично розмір пенсії не зміниться — зміниться лише її вид. Якщо ж пенсіонер після призначення пенсії працював, то при переведенні його на пенсію за віком, за його бажанням, можуть бути враховані стаж і заробіток, набуті після призначення пенсії за вислугу років. Тобто збільшиться коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.

Пенсії в Україні

У березні 2024 року завершився термін виплати пенсії без проходження ідентифікації. Мова йде про пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабної війни. Потрібно було підтвердити особу в один із зручних способів, онлайн або офлайн.

Станом на 1 квітня в Україні налічувалось 10,2 млн пенсіонерів, середній розмір пенсій яких складає понад 5743 грн. Із вказаної кількості 2,7 млн пенсіонерів ще працюють, а їхня середня пенсія сягає понад 6094 грн.

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