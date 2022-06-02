Pixabay і Upwork поставили хрест на російському ринку

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України банк безкоштовних фото Pixabay оголосив про припинення роботи з російськими користувачами.

Про це йдеться в заяві сервісу.

"Ми категорично засуджуємо триваючу незаконну війну Росії в Україну", - підкреслили в Pixabank.

Компанія рекомендувала відвідати сторінку ООН, щоб прочитати достовірну інформацію про те, що відбувається в Україні.

Upwork і Pixab:

Pixab - це сайт з безкоштовними фотографіями та короткими відеороликами. Колекція сервісу налічує 2,1 млн файлів.

Також доступ для росіян і білорусів закрила фріланс-біржа Upwork.

Фрілансери з цих країн отримали на пошту лист з топ-порадою: їм запропонували переїхати до іншої країни, щоб отримати доступ до платформи.

7 березня глобальний майданчик з пошуку роботи Upwork заявив, що призупиняє роботу у РФ і Білорусі.

Всі старі профілі росіян і білорусів зникли з пошуку. Компанія попередила, що до 1 травня 2022 всі активні контракти мають бути завершені.