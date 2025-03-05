Заяву опублікували, коли промова президента США щодо економічної політики добігала кінця.

Вашингтон збільшив мита на китайські товари до 20%. Китай заявив, що готовий боротися до кінця.

"Якщо США хочуть війни, чи то тарифна війна, чи то торгова війна, чи то будь-який інший тип війни, ми готові боротися до кінця", - ідеться в повідомленні китайського дипломатичного відомства в соцмережі Х.

Крім того, у посольстві повідомили, що для розв'язання проблеми розповсюдження фентанілу, у чому звинуватили Пекін, США мали б "проконсультуватися з Китаєм, поводячись один з одним як з рівними".

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Заяву опублікували, коли промова президента США Дональда Трампа щодо економічної політики добігала кінця.

Зі свого боку Sky News пише, що колишній заступник помічника президента США Метт Поттінгер заявив, що Китай переживає "найнебезпечніший період за останні десятиліття".

"Частково причина невдач китайської економіки криється саме в тому, що Сі Цзіньпін перетворює її на економіку воєнного часу - він готує економіку до війни, щоб вона могла витримати потрясіння", - зазначив він.

Під війною він має на увазі вторгнення на Тайвань. За словами Поттінгера, Китай накопичував запаси продовольства, міді та "всіляких" товарів, "які в іншому разі легко і дешево надходили б з іноземних суден".

Мита Трампа проти Китаю - головні новини

3 березня президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 4 березня нових 25% мит на всі мексиканські та канадські товари і 10% мита на імпорт енергоносіїв із Канади. Крім того, збільшено вдвічі мита на китайський імпорт.

Міністерство торгівлі Китаю у відповідь оголосило, що з 10 березня запровадить до 15% мита на деякі види американського імпорту, включно з сільськогосподарськими продуктами, як-от курка, свинина, соя та яловичина. Пекін також додав 15 американських компаній до китайського списку експортного контролю.

Своєю чергою Європейська комісія засудила мита Трампа щодо Канади і Мексики, але не згадала про Китай.

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