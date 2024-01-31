Звернення сформульоване в доповіді комітету Палати лордів з європейських справ.

Комітет Палати лордів британського парламенту закликав уряд терміново домогтися розморожування 2,5 млрд фунтів, які було отримано від продажу російським магнатом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", які планували витратити на допомогу Україні, пише ВВС з посиланням на доповідь комітету.

"Ми знаходимо незбагненним те, що уряд досі не розв'язав проблему з використанням заморожених коштів від продажу Chelsea FC на підтримку України… Закликаємо уряд застосувати всі юридичні важелі, щоб терміново знайти вихід із цього глухого кута та надати Україні таку потрібну допомогу, яку ми обіцяли, а вона давно вже затримується. Усі кошти мають бути витрачені на територіях, підконтрольних владі України", – йдеться у документі.

Зазначається, що Абрамовичу, який потрапив під санкції, було дозволено продати "Челсі" тільки за умови, що виручка піде на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям. Однак ці гроші досі лежать замороженими в одному з британських банків.

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Водночас люди, яких Абрамович найняв управляти майбутнім фондом гуманітарної допомоги, доводять, що умову щодо території України сформульовано не так чітко, і домагаються того, щоб гроші було дозволено використовувати за межами України, зокрема в Ізраїлі. І поки триває юридична суперечка, використати гроші не можна.

Нова доповідь комітету Палати лордів з європейських справ – це звіт за підсумками парламентського розслідування, в ході якого вивчалась дієвість санкцій проти Росії. Питання про гроші за "Челсі" – лише один із другорядних пунктів у великій доповіді.

Санкції проти РФ

Після нападу ХАМАС на Ізраїль обговорювалася пропозиція перенаправити фонд Романа Абрамовича з продажу "Челсі" у розмірі 2,34 мільярда фунтів стерлінгів Ізраїлю, а не Україні.

Раніше УНІАН писав, що Абрамович нишком провів мільйонну угоду з так званими "гаманцями" президента РФ Володимира Путіна. Інформація стала відома після витоку секретних документів.

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