Учасники Master of Public Administration переконані, що програма, відзначена на міжнародному рівні, є дуже важливою для України.

Перемога міжнародного рівня – проєкт Групи Метінвест Master of Public Administration посів перше місце в конкурсі Глобального договору ООН "Партнерство заради сталого розвитку-2020" у категорії "Економічний розвиток".

Ця програма створена задля навчання представників органів місцевого самоврядування.

Учасники Master of Public Administration переконані, що програма, відзначена на міжнародному рівні, є дуже важливою для України. Вона буде допомагати місцевій владі готувати нове покоління управлінців для більш ефективного формування бюджетів, керування комунальним майном, залучення інвестицій та підвищення рівень життя людей.

"Проект МРА – новаційний, він надає розуміння тих процесів, які не викладаються в університеті і про які не прочитаєш в книжках. Проєкт розроблений для місцевих управлінців і він надасть змогу таким людям приймати виважені і правильні рішення, які спрямовані на поліпшення життя людей", – зазначив начальник юридичного управління Запорізької облради Єгор Мороз.

Програма МРА стартувала у вересні 2019 року. Набір студентів проводиться щороку, а сьогодні навчання проходять 58 керівників органів місцевого самоврядування з Маріуполя, Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки, Покровська та Мелітополя.

"Ми вивчаємо кращі світові практики, щоб застосовувати їх в наших містах і в державі. Кожен з нас фахівець тільки у вузькій галузі. А завдяки цій програмі ми розуміємо і бачимо, як має розвиватися держава і все навколо повинно крутитися навколо людей, щоб їм було комфортно", – пояснив директор КП "Зеленбуд" Маріуполя Петро Чекер.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН