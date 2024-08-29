Росія планує інвестувати значні кошти в інфраструктуру, яка дозволить наростити торгівлю з партнерами в Азії та на Близькому Сході.

Володимир Путін витрачає великі кошти на війну в Україні. За даними Міністерства оборони США, Росія витратила понад 200 мільярдів доларів, або 10% ВВП, на вторгнення. Тепер Путін планує інвестувати значні кошти в інфраструктуру, яка дозволить економіці процвітати, навіть будучи відрізаною від Заходу. Про цей йдеться у публікації The Economist.

Зазначається, що протягом наступного десятиліття російська держава планує вкласти $70 млрд у будівництво транспортних шляхів, які з'єднають країну з важливими торговельними партнерами в Азії та на Близькому Сході. Левову частку коштів отримають Далекий Схід і Крайня Північ Росії. Менша сума піде на Міжнародний транспортний коридор "Північ-Південь" (INSTC). Цей проект покликаний з'єднати Росію з Індійським океаном через Іран. Чиновники обіцяють зростання трафіку на всіх незахідних торговельних шляхах.

За словами журналістів, війна в Україні вже перенаправила потік російських товарів. Країни, які не приєдналися до західних санкцій, на чолі з Китаєм та Індією, замінили втрачену торгівлю із Заходом. Нерозвинена інфраструктура на сході країни обмежує експорт в Азію, і товари часто доводиться перевозити обхідним шляхом, через чорноморські та балтійські порти, а також через Суецький канал. Російські чиновники занепокоєні блокуванням цього маршруту, а також тим, що вплив НАТО на такі важливі артерії, як Босфор, може призвести до додаткових обмежень. Намагаючись збільшити експорт і захистити комерційні зв'язки від втручання, Росія інвестує у зв'язки з дружніми країнами. "Транспортний коридор Північ-Південь має стати прикладом найширшого міжнародного співробітництва", – заяввляв Путін.

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Разюча зміна підходу

Колись російські чиновники ухилялися від розбудови інфраструктурних зв'язків з Китаєм та Іраном, оскільки європейська торгівля була досить прибутковою. Зміна структури торгівлі змінила і розрахунки. Минулого року товарообіг між Росією і Китаєм досяг рекордних 240 мільярдів доларів, що на дві третини більше, ніж у 2021 році. Перший залізничний міст через річку Амур, природний кордон Росії з Китаєм, відкрився у 2022 році. Минулого року було дано добро на будівництво ще одного. Росія хоче збільшити обсяги вантажів на Північному морському шляху з 36 млн до 200 млн тонн до 2030 року.. Це судноплавний шлях, який проходить уздовж її арктичного узбережжя до східного Китаю.

Ще кілька років тому російські фірми також уникали Ірану, побоюючись західних санкцій. Тепер ці два вигнанці переслідують INSTC з новою силою. Минулого року Росія погодилася фінансувати іранську залізницю Рашт-Астара. Путін заявив, що після завершення будівництва вказаної ділянки залізниці "значно диверсифікує глобальні транспортні потоки", перетворивши Іран на вихід для російських товарів, що прямують на Близький Схід, в Азію і далі. А Індія є головним призом. На відміну від Китаю, її попит на вугілля і нафту, за прогнозами, залишатиметься високим щонайменше до 2030 року.

Перешкоди для Планів Путіна

Хоча торгівля вздовж нових маршрутів зростає, вона все ще залишається мізерною. Крижаний покрив обмежуватиме цілорічне використання Північного морського шляху щонайменше до середини століття, коли вчені очікують на перше вільне від криги літо. У 2022 році спеціальним маршрутом залізниці було перевезено лише 8 млн тонн вантажів, що значно нижче його загальної пропускної здатності в 14 млн тонн. Маршрут залежить від вантажівок, що обмежує пропускну здатність.

Можуть допомогти додаткові кошти з інших країн. Росія та Іран залишаються головними донорами коридору INSTC. У 2022 році на них припадало 68% інвестицій у маршрут. Але Іран, який має проблеми з грошима, покладається на російські кредити. Путін планує витрачати значні кошти на інфраструктуру, але його амбіції можуть бути розбиті небажанням приватного сектору. Аналітики очікують, що приватні інвестиції в російську державну транспортну програму впадуть.

Навіть за найкращих умов інфраструктурні показники Росії залишаються поганими. На Далекому Сході, де великі відстані і погана погода ускладнюють планування, ситуація ще гірша. Неефективне управління є звичним явищем. В умовах війни Росії буде важко залучити робочу силу та досвід, необхідні для модернізації залізниць. Багато країн, що беруть участь в INSTC, перебувають у суперечці між собою, що надзвичайно ускладнить планування інших частин проекту. Санкції також затримують прогрес на обхідних маршрутах.

Навіть якщо російські чиновники збільшать пропускну здатність на нових маршрутах, попит на товари не є визначеним. Приблизно 150 000 контейнерів накопичилися на Далекому Сході Росії через дисбаланс у торгівлі між Китаєм і Росією. INSTC може посилити конкуренцію між Росією та Іраном, які наразі експортують подібну продукцію на окремі ринки. Країни, які не перебувають під санкціями, зможуть укладати жорсткі угоди, користуючись обмеженими альтернативами Росії.

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