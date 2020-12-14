Спікер парламенту сподівається, що закон буде прийнятий до кінця року.

Верховна Рада України в цей четвер, 17 грудня, розгляне законопроект про підтримку і стимулювання інвестицій, який заснований на ідеї «інвестиційних нянь».

Про це під час погоджувальної ради в парламенті заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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"Також на четвер законопроект про "інвестиційних нянь" на повторне друге читання. Я сподіваюся, що він буде готовий. Бажано його прийняти наприкінці цього року", - сказав він.

Підтримка інвесторів

22 січня під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі Зеленський заявив, що Україна запустить програму державної підтримки для великих інвесторів.

"Ми підготували нову програму, яка називається Investment nanny ("інвестиційна няня" – УНІАН). Кожному інвестору, великій компанії, яка приведе в Україну 100 мільйонів доларів або більше, ми забезпечимо окремий контракт з державою. Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер, investment nanny. Менеджер, який розмовляє п'ятьма мовами та в форматі "24 на 7", цей менеджер буде з вами працювати. Будь-яке питання, будь-яка проблема. У вас буде контакт з цим менеджером і не буде ніяких проблем", - сказав Зеленський.

Крім того, президент України пообіцяв на п'ять років звільнити від сплати податку на прибуток тих інвесторів, які вкладуть в покупку вітчизняних держпідприємств від 10 мільйонів доларів.

У липні Верховна Рада України схвалила внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про "інвестиційних нянь".

3 вересня парламент прийняв за основу законопроект № 3761 про надання податкових пільг великим інвесторам. Того ж дня Рада прийняла в першому читанні законопроект №3762, що надає право на безмитне ввезення обладнання великими інвесторами.

1 грудня 2020 року Верховна Рада відправила на повторне друге читання внесений президентом України Володимиром Зеленським законопроект про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про "інвестиційних нянь".

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Автор: Дмитро Шварц