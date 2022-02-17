Він встановлює правові засади надання хмарних послуг та визначає умови договору про надання хмарних послуг.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект "про хмарні послуги".

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного законопроекту №2655 проголосували 297 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є створення умов для обробки та захисту даних при використанні технології хмарних обчислень, наданні хмарних послуг та визначенні особливостей використання хмарних послуг органами державної влади, а також більш ефективного використання державних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій.

"Законопроект визначає поняття "хмарні обчислення", "хмарні послуги", "постачальник хмарних послуг", "користувач хмарних послуг", "хмарні ресурси"," центр обробки даних"; вводить в термінологію українського законодавства визначення та перелік хмарних послуг, способів їх надання; встановлює вимоги до постачальників хмарних послуг публічних замовників", - йдеться в пояснювальній записці.

Також законопроект встановлює правові засади надання хмарних послуг та визначає умови договору про надання хмарних послуг.

Закон про хмарні послуги

Рада прийняла даний законопроект у першому читанні в червні 2020 року.