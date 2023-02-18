Російські металурги не можуть нормально експортувати свою продукцію і несуть великі збитки.

Найбільша металургійна компанія Росії НЛМК вирішила продати частину своїх заводів через обвал експорту. Про це російському виданню "Ведомости" розповіло інформоване джерело.

НЛМК є найбільшою металургійною групою в Росії з обсягами довоєнного випуску сталі на рівні 14 млн тонн на рік. Причому сама галузь теж вважалася однією з найприбутковіших і успішних.

Однак тепер мільярдер Володимир Лісін, що входить в число найбагатших людей Росії, вирішив виставити на продаж належні йому заводи на Уралі і в Калузькій області.

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Корпорація має намір позбутися заводів, що випускають сукупно 2 млн тонн металопродукції на рік. Раніше вони займали п'яту частину російського ринку арматури, катанки і метизів.

За оцінками експертів, за рік війни Лісін позбувся третини свого капіталу через втрату частини експортних ринків. Так, у січні НЛМК змогла експортувати на 21% менше сталі, ніж було роком раніше.

Ситуація в російській економіці

За даними Bloomberg, економіка Росії втратить 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року порівняно з довоєнною траєкторією, що приблизно еквівалентно всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина чи Кувейт.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну міжнародні резерви агресора стрімко скорочуються. За даними Центробанку РФ, міжнародні резерви країни за тиждень з 3 по 10 лютого скоротилися на $12 млрд (2%) і склали $589 млрд.

Лавина енергетичних надприбутків Росії остаточно зійшла нанівець. У січні приплив валюти на ринок впав на 36% порівняно з груднем і вдвічі, якщо порівнювати з січнем-2022.

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