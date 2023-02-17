Після нападу Росії на Україну міжнародні резерви РФ скоротилися на 8,4%.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну міжнародні резерви агресора стрімко скорочуються.

Як йдеться в повідомленні Центробанку агресора, міжнародні резерви РФ за тиждень з 3 по 10 лютого скоротилися на $12 млрд (2%) і склали $589 млрд.

У ЦБ РФ повідомили, що обсяг міжнародних резервів скоротився "внаслідок негативної переоцінки, а також операцій, що проводяться в рамках бюджетного правила".

Відео дня

"Я очікую стійких втрат резервів з цього моменту, оскільки вплив знижки на ціну нафти Urals обтяжується плюс втрата європейського ринку для продажу газу. Путін - невдаха", - зазначив британський економіст Тімоті Еш у своїй розсилці.

Після нападу Росії на Україну міжнародні резерви РФ скоротилися на 8,4% і станом на 1 січня 2023 року становили 577,5 мільярда доларів. Історичного максимуму в 643,2 мільярда доларів вони досягли 18 лютого 2022 року.

10-й пакет санкцій

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ.

Країни ЄС просили ввести нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в області ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

Вторгнення в Україну і крах Російської економіки

Найбагатші люди Росії 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки.

31 грудня 2022 року стало відомо про те, що Путін "узаконив" корупцію в Росії і мародерство в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: