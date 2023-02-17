На думку аналітиків, опитаних Bloomberg, зниження економіки РФ посилилося минулого кварталу.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, економіка, яку президент країни-агресора Володимир Путін колись хотів зробити однією з п'яти найбільших у світі, може істотно впасти.

Як повідомляє Bloomberg, економіка агресора втратить 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року порівняно з довоєнною траєкторією, що приблизно еквівалентно всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина чи Кувейт.

До кінця 2022 року Росія зафіксувала третій квартал скорочення економіки. Спад за весь рік був лише частиною майже 10-відсоткового обвалу, який прогнозувався через місяць після вторгнення. Центробанк оцінив торішнє падіння на рівні 2,5%.

Відео дня

На думку аналітиків, опитаних Bloomberg, зниження посилилося в минулому кварталі в річному численні. Опитування Bloomberg показало, що це буде найбільш різке скорочення з моменту розпалу глобальної пандемії.

"Ефект санкцій пролонговано. І процес санкцій не завершено. Вводяться все нові і нові", - сказав Олег Вьюгін, колишній високопоставлений чиновник центрального банку і Міністерства фінансів.

Як йдеться в матеріалі, зараз на карту поставлена здатність Путіна витримати найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни.

Згідно з прогнозами аналітиків, цього року робота буде тільки ускладнюватися, оскільки уряд Путіна поспішає запобігти падінню доходів від продажу нафти і збільшує витрати на соціальні програми в той час, як мобілізація сотень тисяч чоловіків спустошує ринок праці.

Крах Російської економіки

Найбагатші люди Росії 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень. 29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

Вас також можуть зацікавити новини: