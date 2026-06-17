Імпульс для миру в Україні: лідери G7 готують нові санкції проти Росії, - DW

У Берліні вважають, що РФ перебуває під серйозним тиском, а становище України останнім часом відчутно зміцнилося.

Лідери країн "Групи семи" (G7) планують посилити тиск на російську економіку та запровадити нові санкції проти РФ. Про це йдеться у спільній заяві, повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що лідери домовилися посилити тиск на російську військову економіку. Зокрема, йдеться про посилення санкцій щодо нафтового та газового секторів.

У заяві наголошується, що зараз сприятливий час для нових обмежень, оскільки президент США Дональд Трамп досяг домовленостей, які підтримують відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Напередодні Трамп заявив, що санкції проти Росії, які були частково пом'якшені через війну між Іраном та Ізраїлем для стабілізації нафтових цін, можуть бути відновлення після забезпечення активного руху нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

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Також американський президент наголосив, що Росія має укласти угоду для завершення війни проти України, додавши, що він зробить "все, що в моїх силах". Втім, відповіді на ключові питання, які турбують європейських лідерів, поки що немає. Зокрема, наскільки активно Трамп готовий підтримувати посилення тиску на Москву та чи визнає необхідність участі європейських держав у майбутніх мирних переговорах.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ситуація для України покращується. За її словами, Київ продовжує мужньо утримувати лінію фронту, тоді як ознаки виснаження РФ вже даються взнаки.

Подібні оцінки лунають і з боку німецького уряду. За інформацією DW, у Берліні вважають, що Росія перебуває під серйозним тиском, а становище України останнім часом відчутно зміцнилося.

"Я відчуваю певний оптимізм щодо того, що європейці та американці зроблять усе, щоб покласти край цій війні", - наголосив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За його словами, Трамп не проти участі європейських країн у майбутньому переговорному процесі між Україною та Росією.

Як повідомила газета Financial Times, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також зазначив, що "в кімнаті панує єдність" щодо ідеї, що Україна досягає прогресу на полі бою, і що санкції проти Росії працюють.

"Було реальне відчуття, що зараз саме час для всіх нас як G7 посилити тиск", - зазначив Стармер.

Санкції проти Росії - останні новини

Газета Politico писала, що лідери "Великої сімки" прибули до Евіан-ле-Бен, готуючись до гострого конфлікту з президентом США Дональдом Трампом щодо Ірану та війни в Україні. Проте після першого повного дня переговорів у рамках "Великої сімки" вони виявилися несподівано оптимістичними щодо своїх відносин із Білим домом.

16 червня президент США заявив про можливість відновлення застосування санкцій на продаж російської нафти.

Водночас Велика Британія запровадила нові енергетичні санкції проти Росії та постачатиме збагачений уран для українських атомних електростанцій протягом наступних двох років.

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