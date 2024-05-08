РФ закуповує компоненти для радіолокаційного обладнання та програмованих контролерів для військових літаків.

Росії вдається закуповувати західні деталі для військової техніки за кордоном в обхід санкцій. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), з 2022 року країні-агресору вдалося закупити з-за кордону компонентів для авіатехніки, в тому числі військових, на суму майже $500 мільйонів.

"Російський виробник військових і цивільних літаків і дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату "Ростех" - "Яковлєв" (колишній "Іркут") успішно обходять міжнародні санкції та закуповують військову техніку з-за кордону з 2022 року. Російське видання The Moscow Times повідомило, що "Яковлєв", який виробляє винищувачі Су-30 і навчально-бойові літаки Як-130, з 2022 року закупив за кордоном військову техніку на суму майже 500 мільйонів доларів", - пишуть аналітики.

Зазначається, що у вересні 2023 року Росія відправила до Ірану літаки Як-130. Також The Moscow Times повідомляла, що Яковлєв в основному закуповував компоненти для радіолокаційного обладнання та програмованих контролерів для військових літаків.

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Санкції проти Росії - що відомо

У травні 2024 року США оголосили про введення санкцій проти майже 300 компаній і приватних осіб, зокрема в Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах, за підтримку РФ у війні проти України.

Раніше УНІАН писав, що Євросоюз розглядає можливість введення санкцій проти більш ніж десятка компаній, які продовжують постачати в Росію підсанкційні товари.

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