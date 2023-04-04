Господар Кремля вимагає імпортозаміщення, хоча сам користується всім імпортним.

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що Росія буде дуже довго перебувати під санкціями і має посилити заходи з імпортозаміщення. Про це він заявив на засіданні Держради з питань розвитку промисловості в умовах санкцій.

"Всі ми розуміємо, санкції, звичайно, надовго. Тому, поряд з першочерговими заходами заміщення імпортних технологій і продуктів, тут потрібні середні і довгострокові перетворення, спрямовані на стратегічні цілі саме суверенного розвитку країни", - заявив він.

Примітно, що гаслами про імпортозаміщення диктатор розкидався, говорячи в імпортний мікрофон німецької марки "Bosch".

Відео дня

Санкції проти Росії - наслідки

Західні санкції проти країни-агресора були спрямовані в першу чергу на ослаблення її військового потенціалу. Значною мірою це вдалося. За даними британської розвідки, Росія втратила можливість відновлювати втрати найбільш складних і високотехнологічних видів озброєнь. Наприклад, радіолокаційних станцій "Зоопарк-1М".

Від західних санкцій також відчутно страждає нафтогазовий сектор Росії. У Москві вже заявили, що цього року їм доведеться піти на скорочення нафтовидобутку. При цьому росіяни визнають, що це прямий наслідок санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: