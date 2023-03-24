Російський ринок вирішила покинути ще одна компанія зі світовим ім'ям.

Французька корпорація ADEO має намір покинути російський ринок і продати магазини мережі Leroy Merlin в РФ. Про це йдеться в офіційній заяві ADEO.

"Цей процес є результатом роботи, розпочатої кілька місяців тому відповідно до міжнародних норм", — пояснили в компанії.

Ще на початку російського вторгнення в Україну, корпорація призупинила всі нові інвестиції в Росію. Тепер же компанія має намір продати місцевому менеджменту свої російські активи і остаточно піти з ринку.

Відео дня

В ADEO обіцяють, що зміна власника магазинів мережі Leroy Merlin не змінить налагоджені бізнес-процеси, відносини з партнерами, клієнтами і співробітниками.

"Протягом усього процесу пріоритет ADEO - діяти відповідально, поважаючи всіх співробітників", - йдеться в прес-релізі.

Leroy Merlin в Росії

На поточний момент в 65 російських містах Росії функціонують 111 будівельних і господарських гіпермаркетів Leroy Merlin. Це робить мережу одним з десяти найбільших рітейлерів країни. У російських магазинах мережі працевлаштовані 45 000 осіб.

На початку російського вторгнення в Україну компанія заявила про намір залишитися в Росії і почала шукати нових постачальників для заміщення імпорту, який перестав надходити. Однак тепер, вочевидь, це рішення переглянули.

Слід зазначити, що нещодавно українська влада внесла до списку "міжнародних спонсорів війни" іншу французьку компанію, якій дуже подобається працювати в Росії – мережу магазинів Auchan.

Аналогічне рішення ухвалено і щодо австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International.

Вас також можуть зацікавити новини: