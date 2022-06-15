Компанія ще до 31 серпня виплачуватиме зарплати працівникам.

Популярна шведська мережа магазинів IKEA повністю йде з Російської Федерації. Компанія планує продати свої фабрики, а співробітникам запропонують піти "за згодою сторін".

Про це йдеться в заяві профспілки IKEA Тихвін.

"IKEA йде з Росії! Фабрики IKEA в Тихвіні, В'ятці та Новгороді будуть продані, а половині співробітників запропонують піти "за згодою сторін", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до 31 серпня працівникам виплачуватимуть зарплати та буде ДМС, але вже з 1 липня робітникам пропонуватимуть сім-вісім окладів відступних замість скорочення, а також допомагатимуть у працевлаштуванні.

"Магазини IKEA вже не відкриються, всі залишки товару будуть розпродані. IKEA прощається з Росією!"- уточнюється в повідомленні.

За деякими даними, в нараді взяли участь близько 20 тисяч осіб, у тому числі Патрік Ентоні, голова ради директорів групи Ingka у РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, IKEA оголосила про зупинку своєї роботи у Росії та Білорусі ще на початку березня, але Товари ще можна було купити на таких маркетплейсах, як "Озон" і "Яндекс.Маркет".

Відхід компанії з російського ринку викликав небувалий ажіотаж серед росіян. Москвичі скуповували практично все, навіть серветки. У магазинах панував хаос і тиснява.

Вас також можуть зацікавити новини: