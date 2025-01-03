Заходу необхідно змінити сферу застосування і поліпшити контроль за дотриманням обмежень.

Обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів перший час працювало, скорочуючи доходи Кремля, але Москва знайшла спосіб обійти санкції. Російський "тіньовий" флот скоротив прогрес від зусиль Заходу.

Агентство Bloomberg пише, що спроби посилити контроль за дотриманням обмежень були або перформативними, або неефективними. Тим часом Китай, Індія і Туреччина ведуть бурхливий бізнес із переробки російської нафти на авіаційне пальне та інші нафтопродукти, які потім легально продають у країни Європейського Союзу, США та інші регіони.

Введення санкцій проти більшої кількості тіньових танкерів має обмежити їхню загальну кількість, доступну Володимиру Путіну. Однак, щоб домогтися реального ефекту, західним країнам доведеться націлитися на покупців, включно з нафтопереробними компаніями, які купують нафту за цінами, вищими за граничні, і фінансовими інститутами, що сприяють таким покупкам.

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Умови вдалі: за цін на сиру нафту в районі 75 доларів за барель будь-які перебої в постачанні мають бути переборні. Серйознішою проблемою буде дипломатична. Індія, яку США розглядають як безпекового партнера, вже обурена необхідністю дотримуватися американських санкцій щодо Ірану та інших країн, а Китай демонструє дедалі більшу готовність відповісти на обмеження Вашингтона. Надання компаніям і банкам розумного терміну для вжиття заходів, перш ніж вони потраплять під вторинні санкції, може послабити деякі тертя.

Тим часом ЄС повинен стандартизувати правозастосовчі заходи, які відрізняються в різних країнах-членах, і забезпечити виділення достатніх ресурсів на ці цілі. Вимога до судновласників подавати більш докладні документи з розбивкою за різними послугами ускладнить їх фальсифікацію.

Санкції майже завжди намагаються обійти. Проте вони підвищують вартість війни для Путіна, чия економіка відчуває серйозні проблеми. Крім того, вони дають Україні та західним лідерам, зокрема обраному президенту США Дональду Трампу, перевагу для укладення угод. У час, що залишився, Джо Байден повинен прагнути залишити наступнику якомога більше важелів тиску на Москву, щоб можливі переговори про припинення війни в Україні відбулися якомога краще.

США готує новий пакет санкцій проти Росії

Президент США Джо Байден розглядає можливість введення нових великих санкцій проти російського енергетичного сектора. Це буде прощальний удар його адміністрації у фінансовій війні проти Володимира Путіна.

За інформацією кількох джерел, санкції будуть спрямовані на "тіньовий флот", а також на російських експортерів нафти, які до сих пір не потрапили до "чорного списку". Зазначається, що розглядається навіть відкликання ліцензії, що дозволяє банкам обробляти операції з російськими енергоносіями. Якщо санкції буде введено, то обмеження можуть допомогти сформувати економічну та зовнішньополітичну спадщину Байдена до інавгурації Трампа.

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