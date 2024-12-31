Альтернативні поставки обходяться приблизно на 2 долари за барель дорожче

Один із найбільших індійських нафтопереробних заводів Індії був змушений шукати альтернативні та дорожчі вантажі нафти з Близького Сходу. Цей крок необхідний, щоб компенсувати зниження поставок із Росії.

Видання Bloomberg пише, що трейдери одразу звернули увагу на зміну структури експорту, бо зосереджені на перспективах світового ринку у 2025 році.

"Нам не вистачає трьох-чотирьох російських вантажів для навантаження в січні та поставки в лютому", - заявив фінансовий директор Bharat Petroleum Corp. сказав фінансовий директор Ветса Рамакрішна Гупта. - "Ми оголосили тендери і отримали альтернативні сорти нафти з Іраку, ОАЕ та інших країн".

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Індія стала основним ринком збуту російської нафти після повномасштабного вторгнення Москви в Україну 2022 року, збільшивши імпорт. Проте останніми тижнями Індія зіткнулася з падінням обсягів поставок, оскільки західні країни посилили санкції проти так званого "тіньового флоту" Москви, а російські НПЗ збільшили обсяги поставок. Крім того, на Москву чинять тиск, вимагаючи дотримання цілей ОПЕК+ з видобутку.

Хоча близькосхідні поставки обходяться на 2 долари за барель дорожче, ніж російська Urals, на широкому ринку немає дефіциту нафти, сказав Гупта. Наразі BPCL не планує збільшувати обсяги в рамках річних угод з національними нафтовими компаніями, переговори щодо яких розпочнуться наступного місяця.

За даними аналітичної компанії Kpler, цього місяця імпорт нафти з Росії до Індії знизився до 1,47 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2023 року.

Обмеження ціни на російську нафту - головні новини

Наприкінці 2022 року країни G7 запровадили санкційний механізм проти російської нафти, щоб обмежити її доходи. Зокрема встановлено максимальну ціну на російську нафту в 60 доларів. При цьому західним компаніям заборонили страхувати або перевозити російську нафту, якщо вона продається за ціною, вищою за встановлену межу. Також США і ЄС запровадили ембарго на прямий імпорт російської нафти у свої країни.

Росія створила "тіньовий флот" танкерів, щоб транспортувати нафту в обхід обмежень, не користуючись страховими та логістичними послугами країн Заходу. У відповідь країни G-7 наклали санкції на судна "тіньового флоту" та організацій, залучених у тіньову торгівлю.

Крім того, країни "Великої сімки" розглядають кілька варіантів ще більше обмежити доходи Росії. Серед них зокрема повна заборона на обробку російської нафти, або просто зниження максимальної експортної ціни до приблизно 40 доларів.

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