Виробник легендарного туалетного паперу зупинив виробництво через російську атаку

Через вимушену зупинку під загрозою опинилося стабільне постачання санітарно-гігієнічних товарів.

"Київський картонно-паперовий комбінат", розташований у місті Обухів в Київській області, тимчасово зупинив роботу через російську атаку, повідомляється на сайті підприємства.

"Київський картонно-паперовий комбінат" знову зазнав удару внаслідок ворожої атаки. З міркувань безпеки та для ліквідації наслідків, виробничий процес на потужностях підприємства наразі тимчасово призупинено", - ідеться у повідомленні.

Там наголосили, що комбінат є підприємством, яке виробляє виключно товари загального вжитку для мирного населення та жодним чином не пов’язане із військовою інфраструктурою, об’єктами оборонного комплексу чи військовими замовленнями.

Через вимушену зупинку під загрозою опинилося стабільне постачання санітарно-гігієнічних товарів. Зокрема, йдеться про безперебійний випуск такої впізнаваної паперової продукції, як туалетний папір "Обухів 65" та лінійка товарів "Диво".

Зазначається, що наразі керівництво комбінату та відповідні служби безперервно відслідковують ситуацію.

Атака Росії 3 квітня – головні новини

Вранці 3 квітня Росія розпочала масштабну атаку на Україну. Ворог атакував ракетами з бомбардувальників стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160, балістичними ракетами та сотнями безпілотників.

Внаслідок атаки на Київщину відомо про одного загиблого та вісьмох постраждалих, серед яких дитина. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, адміністративні будівлі та інші об’єкти. Через пошкодження ветеринарної клініки загинули 20 тварини.

Радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 579 засобів повітряного нападу. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 541 повітряну ціль ворога - 26 ракет та 515 безпілотників різних типів.

Вас також можуть зацікавити новини: