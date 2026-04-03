Росія масовано атакувала Україну ракетами і 'Шахедами': є жертва

Повітряні сили закликають громадян дбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Вранці 3 квітня Росія розпочала масштабну атаку на Україну. У небі зафіксовано зліт бомбардувальників стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160, а також рух сотень безпілотників. УНІАН зібрав усе, що відомо на цей час.

Як повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, противник завдав уже 10 ударів балістичними ракетами по прифронтових регіонах, зокрема у Дніпропетровській області та на Харківщині, де є влучання.

О 10:23 оголошено масштабну тривогу в Україні через підняття винищувача МіГ-31К у Росії, здатного нести аеробалістичну ракету "Кинджал". Дві хвилини потому українські Повітряні сили зафіксували першу ракету в повітряному просторі України.

Крім того, в небі над центральною Україною зараз перебуває велика кількість безпілотників. За станом на 7:00 було зафіксовано близько 240 дронів, а до 10:00 їх уже понад 400. Найбільш інтенсивна активність зафіксована у Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській областях, а також із Сумської області на південь.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляє, що на підступах до столиці продовжують фіксуватися ворожі ударні дрони та рух крилатих ракет.

Моніторингові канали повідомляють про рух двох груп швидкісних цілей над Україною. Очікується пуск щонайменше 24 ракет. Вектор руху різний. У низці областей, зокрема в Києві та області повідомляють про роботу ППО.

Оновлено о 10:56. Очевидці повідомляють, що "Шахеди" летять на дуже низьких висотах, щоб ускладнити їх перехоплення силами ППО. За даними місцевих каналів, в Обухові один з дронів влучив у житлову багатоповерхівку.

Крім того, густий стовп диму підіймається над Коростенем Житомирської області. Очевидці повідомляють про гучний вибух.

Тим часом у мережі зʼявилось відео, на якому видно момент цілеспрямованого удару російського "Шахеда" по багатоповерхівці в Обухові. Наразі інформацію щодо постраждалих нема.

Оновлено об 11:12. Польща підняла авіацію через російські ракети в повітряному просторі України. Винищувачі були підняті в повітря, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки в країні були приведені в найвищий рівень бойової готовності, зазначає Оперативне командування Збройних сил Польщі. Ці дії мають превентивний характер, додають польські військові.

Оновлено об 11:30. Очільник Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник повідомив, що Київщина знову опинилась під масованою ракетною та дроновою атакою ворога.

"В області працюють сили протиповітряної оборони. Наші захисники роблять усе можливе, щоб збити якомога більше ворожих цілей і захистити людей. На жаль, маємо трагічні наслідки. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину. Попередньо також є один поранений. Уся необхідна допомога надається", - додав він.

Калашник закликав всіх жителів області реагувати на сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття. Атака триває.

Оновлено об 11:35. У Вишневому Київській області дрон вдарив між дитсадком та школою. У прилеглих житлових будинках вибиті вікна та пошкоджено балкони.

Тим часом моніторингові канали повідомляють, що триває дорозвідка щодо ракет. У повітряному просторі ще залишаються дрони.

Оновлено об 11:40. На тлі масованої атаки в Україні почалися аварійні відключення. Зокрема, обленерго повідомили про це жителів Черкащини та Житомирщини. Крім того, оновили графіки на Київщині, а у Києві повідомляють про відключення після атаки РФ.

Оновлено о 12:04. Під час атаки ворог завдав три удари балістичною зброєю по Київському району Харкова. У результаті удару чотирма балістичними ракетами по Київському району, пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків - у них вибито вікна, перебито газогін, повідомляє мер Ігор Терехов.

Внаслідок падіння уламків "Шахеду" - є постраждалі, горять кілька авто. Ще низка ворожих дронів заходить на місто. Серед постраждалих двоє - у важкому стані. Згодом Терехов уточнив, що серед постраждалих також є дитина.

Натомість у Чабанах на Київщині "Шахед" влучив поблизу ветеринарної клініки. Місцеві пабліки пишуть, що могли загинути тварини.

Оновлено о 12:40. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Росія запустила по Україні майже пів тисячі дронів і крилатих ракет. Щонайменше одна людина загинула, інші отримали поранення.

"Терористична Росія завдає ударів серед білого дня навмисно – щоб максимізувати жертви серед цивільних і руйнування. Так Москва відповідає на пропозиції України щодо великоднього перемир’я – жорстокими атаками. Російські терористи відкидають дипломатію та мирні зусилля. Вони мають отримати сильну і справедливу відповідь", - зазначив Сибіга.

Оновлено о 12:58. Як зазначив Калашник, станом внаслідок атаки на Київщину відомо про одного загиблого та вісьмох постраждалих, серед яких дитина. Усім людям надається необхідна медична допомога.

Фіксують наслідки у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, адміністративні будівлі та інші об’єкти. Через пошкодження ветеринарної клініки загинуло близько 20 тварин.

Як повідомляв УНІАН, Росія атакувала енергетичні об’єкти у кількох регіонах України. Внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без світла.

Крім того, сьогодні російські окупанти за допомогою дрона скинули вибухівку на пасажирський автобус в Херсоні. Всі, хто перебував у салоні, отримали поранення, заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Вас також можуть зацікавити новини: