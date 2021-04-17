"NASA рулить!", — написав Маск в Twitter.

NASA обрало компанію Ілона Маска SpaceX для створення космічного корабля, на якому астронавти відправляться на місяць вже у 2024 році.

Про це повідомляє NASA.

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Загальна сума контракту складе $2,89 млрд. За право підписати контракт з NASA боролися ще дві компанії — Dynetics та Blue Origin, якою володіє Джефф Безос.

Агентство попросило їх розробити систему приземлення, яка буде використовуватися в рамках програми Artemis для доставки астронавтів на поверхню Місяця.

"Ми нагородили SpaceX за продовження розробки нашої інтегрованої системи приземлення людини. Ми впевнені в партнерстві зі SpaceX, яке допоможе нам виконати місію Artemis, і з нетерпінням чекаємо на продовження нашої роботи по висадці астронавтів на місяць, щоб підготуватися до наступного гігантського стрибка до Марса", — заявила Ліза Уотсон-Морган, менеджер програми Human Landing System (HLS), під час прес-конференції.

Під час цієї місії NASA планує вперше відправити на супутник Землі жінку-астронавтку.

NASA хотіло зберегти конкуренцію під час проекту HLS, але тільки SpaceX змогла запропонувати відповідну вартість посадкового модуля для бюджету агентства.

"NASA рулить!!",- відреагував Маск на приємні для його компанії новини.

Місія Artemis має стати наступним "великим кроком" по дослідженню Місяця, впевнені в агентстві. Розробка HLS має стати "стійкою основою для розуміння та вивчення уроків, які допоможуть просунути нас до більш глибоких досліджень, яких ніколи раніше не було".

NASA відправить корабель Orion на місячну орбіту - в космос його виведе ракета Space Launch System. Екіпаж корабля складатиметься з чотирьох осіб - двоє з них відправляться на поверхню Місяця в посадковому модулі, який розробить Space X. Приблизно через тиждень вони повернуться на корабель на цьому ж модулі.

Що таке Starlink

Ряд світових інноваційних гігантів (Samsung, Amazon, Boeing й т.ін.) розглядають можливість глобального покриття планети супутниковим Інтернетом. Однак поки найбільшого прогресу досяг саме проект Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

Компанія виводить на земну орбіту міні-супутники, які в підсумку мають покрити Інтернетом всю територію планети. Загалом SpaceX планує в першій фазі вивести на орбіту 12 тисяч таких міні-супутників. Згодом їх кількість хочуть збільшити до 42 тисяч.

Почати надавати послуги з доступу в інтернет SpaceX планувала у 2020 році в США і Канаді, а у 2021-му — в іншому світі. Витрати на проект компанія оцінює в 10 мільярдів доларів.

SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом. З початку року SpaceX провела вже 13 запусків в інтересах Starlink, довівши орбітальне угруповання до 893 апаратів, і до кінця цього року компанія Ілона Маска планує виконати ще два запуски. Тобто, до кінця року у SpaceX буде без малого 1000 супутників Starlink.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт/с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримки і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

SpaceX поки не говорила, ні у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, ні скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.

25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.

У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно провела перший запуск в 2021 році.

2 лютого 2021 року з'явилася інформація про те, що SpaceX планує запустити ракету з цивільним екіпажем.

Джефф Безос: що потрібно знати

Джефф Безос очолював Amazon з моменту заснування компанії в 1994 році.

Він посідає перше місце в рейтингу найбагатших людей світу Forbes Real-Time, який оновлюється в реальному часі. Його статок оцінюється в 196,2 млрд доларів.

У серпні 2020 року Джефф Безос став першим мільярдером в історії, чиї доходи досягли 200 млрд доларів, але незабаром знову знизилися. За даними Forbes, за минулий рік статки мільярдера збільшилися на 67,5 млрд доларів.

3 лютого 2021 року стало відомо про те, що Безос вирішив залишити посаду гендиректора організації в третьому кварталі 2021 року.

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Автор: Олена Коваленко