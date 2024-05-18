На такий крок американська влада пішла після протидії з боку африканських країн, індійських огранщиків дорогоцінного каміння та ювелірів Нью-Йорка.

Сполучені Штати Америки переглядають заборону на постачання російських алмазів після заперечень з боку африканських країн, індійських огранщиків і нью-йоркських ювелірів.

Як пише Reuters, пакет санкцій, узгоджений у грудні, що включає заборону на весь Європейський союз, є одним із найбільших потрясінь у галузі за останні десятиліття.

Представник адміністрації Байдена заявив, що зобов'язання впровадити механізм відстеження до 1 вересня стосується Європейського союзу, а не Сполучених Штатів, пославшись на формулювання, що міститься в заяві лідерів країн "G7", ухваленій у грудні.

Відео дня

"Ми повинні врахувати стурбованість африканських партнерів і африканських виробників, взяти до уваги партнерів з Індії та ОАЕ... і переконатися, що ми також можемо зробити це придатним для американської промисловості", - наголосив чиновник зі США.

За словами джерел, обізнаних із переговорами, представники США перестали брати участь у робочих групах G7 з контролю алмазів. Утім, чиновник адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон не змінив своєї позиції - Сполучені Штати продовжать працювати з G7.

"Ми хочемо переконатися, що ми знаходимо правильний баланс між заподіянням шкоди Росії та забезпеченням того, щоб усе працювало як слід", - сказав чиновник.

Заборона російських алмазів - деталі

У грудні 2023 року Європейський Союз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на обмеження її військового потенціалу та економічних можливостей. Зокрема, ЄС запровадив заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із Росії.

Пізніше Канада ввела додаткові обмеження на імпорт російських алмазів відповідно до регламенту спеціальних економічних заходів щодо Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: