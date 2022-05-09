Рішення США спрямоване на підтримку української металургії, яка є однією з найважливіших галузей промисловості України, і котра сильно постраждала від бойових дій.

США призупинять дію 232 ввізних мит на українську сталь терміном на один рік.

Про це повідомила міністр торгівлі США Джина Раймондо, йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що металургійна промисловість України має винятково важливе значення для економічної потужності країни, у ній працює кожен 13 українець, маючи високооплачувану роботу.

"Деякі з найбільших сталеливарних громад України опинилися серед тих, хто найбільше постраждав від варварства Путіна, а сталеливарний завод у Маріуполі (Азовсталь, - УНІАН) став символом рішучості України в протистоянні агресії Росії. Багато металургійних заводів України продовжували платити, годувати і навіть надавати притулок своїм працівникам під час бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деякі українські заводи попри бойові дії знову відновили роботу.

"Створення експортних можливостей для цих заводів є важливим для їхньої здатності продовжувати наймати працівників і підтримувати одну з найважливіших галузей промисловості України", - повідомили в Мінторгівлі США.

"Сталевари є одними з найвитриваліших (людей, - УНІАН) у світі, незалежно від того, живуть вони в Янгстауні чи в Маріуполі. Ми не можемо просто захоплюватися силою духу українського народу - ми повинні підтримувати його та підтримувати одну з найважливіших галузей для економічного добробуту України. Щоб металургійні заводи продовжували бути економічним рятівним колом для народу України, вони повинні мати можливість експортувати свою сталь. Сьогоднішня заява є сигналом для українського народу, що ми прагнемо допомогти йому процвітати перед обличчям агресії Путіна, і що їхня робота створить сильнішу Україну як сьогодні, так і в майбутньому", - заявила Раймондо.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна та Велика Британія юридично закріпили скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі. Угода діятиме 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами на новий термін.

27 квітня Європейська комісія запропонувала скасувати всі торговельні обмеження для українських товаровиробників. Ідеться про квоти, мита й антидемпінгові заходи, запроваджені на українську металургію.

Вас також можуть зацікавити новини: