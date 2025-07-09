Стало відомо, електроніку яких країн використовують на літаках Су-35 та Су-34

Електроніку для російських літаків постачають такі компанії, як Texas Instruments, Analog Devices та Intel.

Російські бойові літаки Су-34 та Су-35С майже повністю складаються з електроніки, яку було отримано від Заходу та декількох азіатських країн. Про це повідомляється у новому звіті, який підготовило Міжнародне партнерство з прав людини (IPHR) у співпраці з деякими іншими організаціями.

Розслідування показало, що в літаках Су-34 та Су-35С використовують понад тисячі мікроелектронних компонентів, вироблених більш ніж 140 компаніями, розташованими переважно в США, Німеччині, Японії, Тайвані, Південній Кореї та Франції.

Серед них називають Texas Instruments, Analog Devices, Intel, Murata, Maxim, OnSemi та Vicor.

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Якщо казати про фронтовий бомбардувальник Су-34, то його електроніка на 68% походить зі США. Ще 16,2% припадає на продукцію з Японії. На країни Європейського Союзу припадає 7%.

Практично таку саму картину можна бачити у випадку із Су-35С, який є найбільш потужним російським винищувачем четвертого покоління.

Експерти з’ясували, що електроніка Су-35 на 62,3% походить з США. Японія та країни Євросоюзу знаходяться на другому та третьому місцях, відповідно.

Для отримання стратегічно важливих компонентів Москва використовує розгалужену мережу, до якої входять імпортери і постачальники.

Наприклад, активно використовуються фірми-"‎прокладки"‎, які знаходяться в Китаї, Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах та ряді країн ЄС.

Російська бойова авіація – головне

Попри санкції, введені після вторгнення в Україну, росіяни продовжують активно будувати нові літаки. Нещодавно державна корпорація "‎Ростех"‎ передала армії РФ чергову партію нових Су-35. Судячи з оприлюднених фото, було передано щонайменше два винищувача.

За словами провідного наукового співробітника Державного музею авіації Валерія Романенко, за час війни росіяни збільшили парк літаків Су-35. На сьогодні вони мають близько 120 таких винищувачів.

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