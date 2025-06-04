Росіяни позиціонують Су-57 як багатоцільовий винищувач п'ятого покоління.

Росія зробила Індії "надзвичайну" пропозицію, яка стосується продажу винищувача Су-57Е з повним доступом до його початкового коду. Про це повідомляє Bulgarian Military.

Росія давно просуває Су-57 на індійському ринку, але тепер спокушає Нью-Делі обіцянками глибокої локалізації, інтеграції з індійськими системами на замовлення і повної відповідності до ініціативи "Зроблено в Індії".

Пропозиція включає технології, які використовуються для індійської програми модернізації винищувачів Су-30МКІ. Це стосується, зокрема, перспективного радару з активною фазованою антенною решіткою, а також нових бортових комп'ютерів.

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Передбачається, що Су-57Е зможе нести ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-поверхня" індійського виробництва, що зменшує залежність країни від інших держав, а також посилює її оборонну самодостатність.

Фахівці зазначають, що пропозиція Москви є не тільки комерційною угодою, але й стратегічним кроком, який покликаний зберегти вплив РФ на одному з найбільших світових ринків озброєнь.

Як Москва просуває Су-57

Нагадаємо, в минулому році росіяни привезли Су-57 на міжнародне авіашоу Airshow China 2024 у Китаї.

Демонстрація літака ледь не спричинила скандал, адже вона наочно продемонструвала значне відставання авіаційної техніки РФ від сучасних стандартів, у перше чергу – від вимог п'ятого покоління.

Недоліки літака засвідчили відеоматеріали, зроблені китайськими глядачами з близької відстані.

На початку 2025 року стало відомо, що росіяни нібито знайшли першого іноземного покупця на Су-57, однак з тих пір не було представлено жодного доказу того, що якась інша країна дійсно купила винищувач.

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