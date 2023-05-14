Мінкульт найближчим часом має намір зібрати експертну групу з питання роботи месенджера в Україні.

Робота в Україні месенджера Telegram викликає серйозне занепокоєння, оскільки комунікація з його представниками повністю відсутня.

Про це в інтерв'ю NV заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, зазначивши при цьому, що з соціальними мережами є комунікація. Міністр зазначив, що необхідна дискусія про те, яким чином будуть складатися відносини суспільства з Telegram, в першу чергу по анонімних тг-каналах.

"Є комунікація з соціальними мережами - з Facebook, наприклад, або з Youtube. Що мене турбує, наприклад, коли ми говоримо про такий месенджер, як Telegram? Що така комунікація взагалі відсутня", - пояснив Ткаченко.

Ткаченко зазначив, що Мінкульт найближчим часом має намір зібрати експертну групу з питання роботи месенджера в Україні, яка буде складатися з різних фахівців. Також до дискусії будуть залучені представники ТГ-каналів.

Контроль контенту

9 листопада 2019 року президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 31 грудня розробити законопроект про вимоги та стандарти новин.

29 грудня 2019 року міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що законодавство має встановлювати правила контенту медіа. Він також заявив, що уряд представить доопрацьовану концепцію законопроекту про дезінформацію, а в Мінкульті розглядають можливість введення посади омбудсмена з питань інформації для протидії дезінформації.

Telegram

Кроссплатформенна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) з функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів. Також можна здійснювати аудіо- та відеодзвінки, влаштовувати трансляції в каналах і групах, організовувати конференції, багатокористувацькі групи і канали.

Функціонал програми може бути значно розширений за допомогою ботів. Клієнтські програми Telegram доступні для Android, iOS, Windows, macOS та GNU/Linux. У червні 2022 року увійшов до п'ятірки найбільш завантажуваних додатків, а число його постійних користувачів перевищило 700 мільйонів.

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