На думку Макрона, новий президент США може почати погрожувати європейцям митами.

Країни Європи ризикують бути втягнутими в торговельні війни і з США, і з Китаєм одночасно, через економічну політику Дональда Трампа.

Таку думку на засіданні комісії з європейської конкурентоспроможності висловив президент Франції Еммануель Макрон, передає Bloomberg. Він сказав, що Європа "явно вступає у світ тарифних воєн", а обраний президент США може "зруйнувати ланцюжки створення вартості між європейцями та американцями".

Трамп хоче ввести 10-20% мита на всі товари з-за кордону і ще більші на китайські товари. На думку Макрона, новий президент США може заявити європейцям: "Якщо ви будете більш благодушними, ми введемо мита на вас".

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При тому, що Європа вже ввела мита на китайські електромобілі, а Пекін відповів митами на європейські марки бренді.

За даними Bild, Євросоюз планує підтримати наміри Трампа щодо посилення торгового тиску на Китай. Натомість Брюссель очікує зміцнення партнерства зі США щодо підтримки України та посилення тиску на РФ. Саме про це, за даними видання, була розмова глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і новообраного президента США Дональда Трампа.

Зі свого боку голова Європарламенту Роберта Мецола вважає, що Трампу потрібно донести, що "виграшна ситуація для всіх можлива", і США більше виграють від співпраці, ніж від ізоляції.

Прихід Трампа до влади

Сьогодні німецький канцлер Олаф Шольц поділився думкою, що Дональд Трамп має "більш витончену позицію" щодо України, ніж те, що йому приписують. Він також не вірить, що Трамп може укласти певну угоду з Путіним щодо України в обхід інтересів Києва.

Крім того, є дані, що в Європі і навіть у Києві "таємно" радіють тому, що Трамп може закінчити війну в Україні. При цьому є надія, що укладена за посередництва Трампа мирна угода може бути більш-менш прийнятною для України.

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