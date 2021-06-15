Після прибуття до Фінляндії необхідно зробити тест на коронавірус, а потім провести два тижні на карантині.

У Фінляндії очікують приїзд тисяч українських громадян для збору полуниці.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Зокрема, в Фінляндії очікують понад 10 тис. іноземних сезонних працівників. Більшість з них - це українські збирачі ягід. До Гельсінкі, Турку і Куопіо прилетить понад 50 чартерних рейсів. Перед початком роботи всі збирачі зроблять тест на коронавірус, а потім проведуть два тижні на карантині.

При цьому повідомляється, що міністерство лісового та сільського господарства Фінляндії заявляє про те, що роботодавці, які запрошують сезонних іноземних робітників, повинні в обов'язковому порядку скласти план щодо забезпечення безпеки здоров'я.

Читайте такожВдома українці заробляють у два рази менше, ніж в ЄС: в яких країнах платять найбільшеОднак, з іншого боку, немає структур, які контролювали б цей план, зазначає видання.

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Автор: Віталій Саєнко