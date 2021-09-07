Найбільше покупців цікавить житло на первинному ринку.

До кінця року вартість житла на первинному ринку зросте на 5-10%, на вторинному - до 7%.

Про це повідомила Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) з посиланням на президента об'єднання Юрія Піту.

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"Зростання цін буде мати більш інерційний характер і переважно за рахунок активності тих покупців, які будуть купувати житло суто з інвестиційною метою", - сказав він.

Також Піта зазначив, що починаючи з липня, кількість інвестиційних угод на первинному і вторинному ринках скоротилася майже на 25%.

"За даними АСНУ, ресурс потенційних покупців зараз майже вичерпався. В Україні лише 7-8% громадян можуть дозволити собі покупку житла за готівкові кошти, з програмами по іпотеці або в розстрочку. Така обмежена кількість потенційних покупців є найголовнішим фактором стримування збільшення цін", - підкреслив експерт.

Крім цього, Піта повідомив, що на первинному ринку нерухомості в найбільших містах України - Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові - з початку року вартість квартир подорожчала на 18-20%. Натомість в інших обласних центрах, таких як Вінниця, Івано-Франківськ, Рівне та інші ціна на первинному ринку зросла до 15%.

При цьому, за його словами, найбільше покупців цікавить саме житло на первинному ринку.

"Первинний ринок цікавить більше 80% всіх інвесторів, які намагаються зберегти і примножити свої кошти, вкладаючи їх у нерухоме майно. Протягом 2021 року більше двох третин всіх інвестиційних угод припали на одно-, двокімнатні квартири площею до 60 кв.м", - розповів експерт.

У той же час, на вторинному ринку найбільш затребуваною категорією житла є малогабаритні квартири площею до 50 кв.м в типових будинках радянської забудови, розташованих у вдалих локаціях.

Ціни на житло в Україні:

Ціни на житло в Україні у квітні-червні цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросли на 14%.

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-липні 2021 року, порівняно з січнем-липнем 2020 року, зросли на 15,8%.

Автор: Павло Степанець