У столиці КНДР відкрили новий квартал з багатоповерхівками (фото)

З нагоди введення нового кварталу в дію на вулиці Пхеньяна влаштовали сцену та провели концерт за участю популярних виконавців.

Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин відкрив новий квартал багатоповерхових житлових будинків на півночі столиці КНДР. Про це з посиланням на державну інформаційну агенцію Північної Кореї повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

"15 квітня в урочистій обстановці відбулася церемонія завершення будівництва житлових будинків на 10 тисяч квартир – третьої черги житлового будівництва в районі Хвасон...", – йдеться в офіційній заяві.

Як пише північнокорейська пропаганда, в нових домах будуть мешкати "сім'ї педагогів та робітників, а також трудящих та пенсіонерів". Повідомляється, що Кім Чен Ин перепросив за те, що сучасні житлові будинки надаються лише зараз.

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Серед нових будівель можна помітити такі, які створили в традиційному корейському стилі з характерним дахом.

З нагоди введення нового кварталу в дію на вулиці влаштовали сцену та провели концерт за участю популярних виконавців. Концерт проходив під гаслами "Процвітай наша батьківщина!" та "Ми – корейці". Кім Чен Ин спостерігав за ним разом зі своєю дочкою.

Нагадаємо, раніше у виданні Yonhap заявили, що наступним правителем Північної Кореї може стати дочка нинішнього диктатора Кім Джу Е. Висновки були зроблені, зокрема, на основі аналізу частоти її появ на публічних заходах.

Нові проєкти КНДР – останні новини

КНДР будує свій найбільший військовий корабель, розміри якого будуть приблизно удвічі перевищувати розміри будь-якого іншого корабля військово-морського флоту країни. Його довжина становить близько 140 метрів.

За словами спеціалістів, мова може йти про фрегат із керованими ракетами, які зможуть вражати цілі як на суші, так і на морі. Не виключено, що Росія постачає КНДР технології для ракетних систем нового корабля.

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