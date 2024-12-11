Рішення ухвалили посли ЄС, обмеження націлені на російський тіньовий флот.

Постійні представники країн Європейського Союзу в середу, 11 грудня, схвалили у Брюсселі 15-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє DW.

За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, обмеження спрямовані на боротьбу з так званим "тіньовим флотом" - групою танкерів, які росіяни використовують для того, щоб експортувати нафту та нафтопродукти в обхід обмежень, встановлених країнами Групи семи (G7) та їхніми партнерами. До санкційних списків додадуть нових людей і компанії, які допомагають РФ обходити обмеження Заходу.

Остаточно ці санкції мають бути затверджені міністрами закордонних справ на Раді ЄС у понеділок, 16 грудня. Також повідомляється, що Європа вже готує 16-й пакет, який можуть приурочити до третьої річниці з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Передбачається, що він буде більш "‎масштабним"‎.

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15-й пакет санцій Євросоюзу проти РФ

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня посли Євросоюзу не змогли затвердити 15-й пакет санкцій проти РФ. За інформацією Reuters, два члени ЄС заблокували ухвалення пакета через розбіжності, що їх викликало питання продовження терміну, який надано європейським компаніям для виведення інвестицій з РФ.

Згодом Politico дізналося, що в ЄС не змогли домовитись про новий пакет санкцій проти Росії через позицію Латвії та Литви. Ці країни відмовилися підтримати пакет, оскільки він також подовжував дію положення, яке дозволяє західним фірмам продовжувати працювати в Росії, незважаючи на наявні санкції.

Також УНІАН повідомляв, що Європейський Союз тисне на США з метою пом'якшення санкцій щодо російського "Газпромбанку". Видання Bloomberg нагадує, що ця фінансова установа є ключовою для забезпечення поставок російського природного газу в ЄС.

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