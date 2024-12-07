Очікується, що пакет санкцій обговорюватимуть на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 16 грудня.

У ЄС не змогли остаточно узгодити нові обмеження щодо компаній і нафтових танкерів, які допомагають Росії у війні проти України, повідомили POLITICO три дипломати.

Затримка виникла після того, як дві країни ЄС, Латвія і Литва, відмовилися підтримати пакет, оскільки він також подовжував дію положення, яке дозволяє західним фірмам продовжувати працювати в Росії, незважаючи на наявні санкції.

Зазначається, що спочатку цей пункт призначався для компаній, які хотіли б відмовитися від роботи в Росії, але не можуть цього зробити з різних причин. Критики кажуть, що лазівкою зловживають і вона надає компаніям занадто багато політичного прикриття, щоб залишатися в Росії.

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Інша частина пакета спрямована в основному на санкції проти компаній і судів, які беруть участь в обході наявних санкцій ЄС щодо Росії. У проекті списку повідомляється про плани більш ніж удвічі збільшити кількість нафтових і газових танкерів у чорному списку, довівши їхню загальну кількість до 75.

Однак переговори зірвалися після того, як дві прибалтійські країни зажадали заблокувати відновлення дії "проросійського застереження", що дає змогу компаніям ЄС продовжувати працювати в Росії.

Інші країни-члени, включно з Німеччиною і Францією, не захотіли розглядати це питання на даному етапі. Дипломат ЄС розповів:

"На жаль, ми не змогли ухвалити 15-й пакет санкцій, тому що Латвія і Литва не погодилися з ним. Водночас Європейська комісія пообіцяла врахувати їхнє прохання про гарантії припинення деяких відступів у 16-му пакеті".

Видання зазначає, що виняток було вперше запроваджено в грудні 2022 року і вже тричі подовжено, що, на думку опонентів, дало фірмам достатньо часу, щоб згорнути свою діяльність у Росії.

Тим часом Словаччина домагається продовження іншої санкційної пільги, яка дозволяє їй експортувати перероблену російську нафту в сусідню Чехію. Братислава наполягає на тому, що ця лазівка необхідна для того, щоб її єдиний нафтопереробний завод, що належить угорській MOL Group, міг продовжувати роботу, але Прага підтвердила, що хоче припинити дію цієї угоди.

Очікується, що пакет санкцій обговорюватимуть на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 16 грудня.

Офіційні особи також запропонували більш амбітний пакет санкцій на початок наступного року, коли Польща за ротацією прийме головування в Раді ЄС від дружньої Росії Угорщини.

Санкції проти РФ - останні новини

Європейський Союз тисне на США з метою пом'якшення санкцій щодо російського "Газпромбанку". Видання Bloomberg нагадує, що ця фінансова установа є ключовою для забезпечення поставок російського природного газу в ЄС. Дискусії тривають навіть після того, як правитель РФ Володимир Путін скасував вимогу, згідно з якою іноземні покупці використовували б тільки цей банк під час купівлі російського газу.

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