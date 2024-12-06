Деякі уряди та компанії попередили, що обмеження створять ризик для енергетичної безпеки в регіоні.

Європейський Союз тисне на США з метою пом’якшення санкцій щодо російського "Газпромбанку". Про це пише Bloomberg.

Видання нагадує, що ця фінансова установа є ключовою для забезпечення поставок російського природного газу до ЄС. Дискусії тривають навіть після того, як правитель РФ Володимир Путін скасував вимогу, згідно з якою іноземні покупці використовували б лише цей банк при купівлі російського газу.

"ЄС і США обговорюють тип і обсяг заходів пом’якшення наслідків (введення обмежень - УНІАН) після того, як деякі європейські уряди та компанії попередили, що санкції створять ризик для безпеки постачання в регіоні", - повідомили джерела ЗМІ.

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Зазначається, що під час переговорів розглядаються такі варіанти, як здійснення платежів через люксембурзьку дочірню компанію "Газпромбанку", та використання інших каналів платежів:

"У той час як указ Путіна про скасування вимоги платити безпосередньо через "Газпромбанк" допоміг заспокоїти європейський газовий ринок, він ще більше ускладнив платіжну систему та залишив фінансові установи все ще невпевненими щодо правових ризиків".

Санкції США проти російського "Газпромбанку"

Як відомо, минулого місяця США наклали санкції на російський "Газпромбанк" в рамках посилення спроб покарати Москву за війну в Україні. Згодом стало відомо, що банки в дружніх РФ країнах відмовляються обслуговувати карти "Газпромбанку".

Пізніше Туреччина попросила США послабити санкції проти "Газпромбанку". Міністр енергетики країни Альпарслан Байрактар зазначив, що ці санкції торкнуться Туреччини, і "ми не зможемо платити, а якщо ми не зможемо платити, то не зможемо купувати товари".

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