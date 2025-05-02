Ця угода виходить за рамки економічної, адже надсилає Росії чіткий сигнал, що США мають частку у цій грі, зазначають джерела.

Володимир Зеленський розраховував, що стратегічна пропозиція надати США особливий доступ до українських природних ресурсів викличе інтерес у Дональда Трампа щодо підтримки України, пише Financial Times.

Перші сигнали були обнадійливими, коли президент України презентував цей план особисто Трампу в його Трамп-тауері. Хоча напередодні той назвав Зеленського "найбільшим продавцем в історії" за здатність переконати США фінансувати оборону України, під час вересневої зустрічі Трамп виявив "зацікавленість", за словами очевидців.

Ніхто тоді не здогадувався, наскільки наполегливо Трамп домагатиметься доступу до українських ресурсів — і наскільки ризикованими виявляться ці перемовини для Києва, його лідера та перспектив оборони від російської агресії.

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Зрушення в переговорах відбулося лише через сім місяців під час нової зустрічі Зеленського й Трампа, цього разу у Ватикані. Зеленський зазначив у четвер:

"Фактично, тепер у нас є перший результат зустрічі у Ватикані, що робить її справді історичною"

Шлях до домовленості був складним: місяці жорстких перемовин, гострі суперечки в Овальному кабінеті, безліч критичних моментів, коли все могло зірватися — навіть у фінальні години перед підписанням.

Сама угода, яку підписали в середу у Вашингтоні міністр фінансів США Скотт Бессент та міністр економіки України Юлія Свириденко, передбачає участь США у розробці українських природних ресурсів. Її значення, однак, виходить далеко за межі економічного.

Для України документ — своєрідна страховка на тлі побоювань, що Трамп може поступитися позиціями в обмін на широку угоду з Росією. Для Трампа — це крок до реалізації обіцянки повернути частину коштів, витрачених США на підтримку України з 2022 року.

Американський бізнес отримає пріоритет у стратегічних проєктах в Україні — йдеться про алюміній, літій, титан, графіт, нафту та газ. Представники адміністрації США заявили, що це також дозволить відновити партнерські зв’язки з Києвом після періоду нестабільності. Як зазначив у коментарі виданню високопосадовень Мінфіну США:

"Це партнерство буде фундаментальним для мирного процесу, який очолює Трамп, оскільки воно надсилає Росії чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати мають свою частку в грі... і віддані довгостроковому успіху України".

Для України це частина ширшої стратегії — зберігати стратегічний альянс із Вашингтоном на фоні мирної ініціативи Трампа.

Спочатку Київ посилався на необхідність ратифікації угоди парламентом і утримувався від підписання. Проте знайшли рішення. Переговори продовжувалися до пізнього вечора: прем’єр Денис Шмигаль скликав термінове засідання Кабміну, аби надати Свириденко повноваження підписати документ без участі Верховної Ради. Угода була підписана незабаром після цього.

Згодом опублікували фото української та американської сторони з підписаними документами — символом їхньої "співпраці". Свириденко також виклала селфі з посмішкою перед будівлею Мінфіну США.

Хоча угода ще потребує ратифікації в українському парламенті, її впровадження вже триває. Майбутнє домовленості залежить не лише від формальностей, а й від того, чи зможуть Зеленський і Трамп підтримувати робочі стосунки.

"Ми не вибирали між хорошим і поганим — ми вибирали між поганим і ще гіршим. Те, що ми отримали, краще за початкову пропозицію", — сказала українська депутатка Інна Совсун.

Угода про надра - головні новини

Напередодні США та Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Від української сторони підписантом була перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко. З боку Штатів - міністр фінансів Скотт Бессент.

Водночас, зазначає Reuters, США та Україна можуть чекати десятиліття або більше, щоб отримати фінансову вигоду від угоди про надра. Війна, зруйнована інфраструктура та відсутність геологічних досліджень розмивають перспективи розробки родовищ.

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