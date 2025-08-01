Один з документів підтверджує, що РФ постачала комплектуючі до гелікоптерів Мі-17/Мі-8 угорських Повітряних сил.

Російська компанія "Вертольоти Росії" брала участь у тендері Міноборони Угорщини на капітальний ремонт 4-5 гелікоптерів типу Мі-17. Про це повідомляє міжнародна спільнота InformNapalm, яка проводила розслідування разом із групою Militant Intelligence.

Спеціалістам вдалося зламати мережу компаній, пов’язаних з російським ВПК та отримати їхні внутрішні корпоративні листування. "Деякі з них велися з іноземними підрядниками та розкривають сірі схеми обходу міжнародних санкцій", – кажуть фахівці.

У своєму листі російська ФСВТС (служба, що займається військово-технічним співробітництвом з іншими країнами) офіційно підтвердила повноваження "Вертольотів Росії" брати участь у тендері угорського Міноборони на капітальний ремонт Мі-17.

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При цьому до ремонту обов’язково мали залучити розробника, а саме – Московський вертолітний завод імені Міля. Це свідчить про те, що підприємства російського ОПК брали безпосередню участь у модернізації угорського озброєння вже після початку російсько-української війни у 2014 році.

Документ демонструє, що за одним з контрактів російський "Оборонпром" отримав замовлення на технічну підтримку і ремонт на суму понад 16,9 млн доларів. Станом на лютий 2016 року виконали робіт на 4,6 млн доларів.

В оприлюднених документах можна бачити й інші приклади міжнародного співробітництва за участі РФ.

Згідно з одним із документів, ізраїльська компанія IAI висловила зацікавленість у модернізації гелікоптерів Мі-35 для Угорщини та співпраці з РФ по проєкту Ка-226 в Індії.

Загалом, на думку фахівців, саме Угорщина є слабкою ланкою безпеки Євросоюзу і воротами Москви до Північноатлантичного альянсу.

За допомогою Будапешта росіяни не тільки отримують додаткові прибутки, але й контролюють обслуговування деяких критичних систем оборони в країнах НАТО.

Росія обходить санкції – інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що "тіньовий флот" РФ з 2022 року збільшився утричі. Кількість суден "тіньового флоту" зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022-го до 300-600 на початку 2025 року.

Близько 40% танкерів росіяни отримали від продавців з Євросоюзу. Середній вік "тіньових" РФ танкерів становив 20-25 років.

Загалом під західні обмеження потрапили понад 200 суден російського "тіньового флоту", але Москві вдається обходити санкції.

На думку аналітиків, на Заході уникають реальної боротьби з тіньовим флотом РФ, обмежуючись балачками. Це стосується, зокрема, Данії та Німеччини.

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