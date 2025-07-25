Зростання цін і погіршення життя звичайних виборців контрастують із надмірностями оточення Орбана.

Витрати Угорщини на обслуговування боргу, що становлять близько 5% ВВП, найвищі в Європейському Союзі. Ціни на основні продукти значно зросли за останні роки, ціни на житло та оренду також різко підскочили, що найсильніше вдарило по основній масі виборців Віктора Орбана.

Видання Financial Times пише, що зростання відсоткових ставок у всьому світі та війна Росії проти України призвела до зростання цін на енергоносії та інфляції. На цьому тлі експансіоністська економічна політика Орбана стала набагато більш витратною.

"Вони втратили ключову можливість виправити бюджет, коли процентні ставки були низькими, а витрати на обслуговування боргу становили лише 2% ВВП. Вони не змогли зупинитися на державному втручанні", - повідомив провідний аналітик угорського відділення бельгійського банку KBC Давид Немет.

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Головні проблеми в економіці Угорщини

Орбан виграв вибори 2022 року за допомогою масштабного пакета фіскальних заходів, включно з мільярдами податкових пільг, які Немет назвав "величезною помилкою".

Стимулювальні заходи підняли інфляцію в Угорщині до найвищого рівня в ЄС, і тільки минулого року вона знизилася до однозначних цифр, згідно з даними Євростату. У період з 2015 по 2024 рік сукупна інфляція становила 66,6% - найвища в блоці. Інфляція на продовольчі товари досягла піку в 45% у річному обчисленні. На цьому тлі компанії стримують інвестиції.

"Корпоративне кредитування вимагає передбачуваної економіки та регуляторного середовища. Компанії не плануватимуть інвестиції на 10, 20 або 30 років наперед, коли існують цінові обмеження і безладні галузеві та інші податки", - говорить генеральний директор найбільшого кредитора в країні OTP Bank Петер Чані.

Останніми роками Угорщина витрачала понад 10% свого ВВП, що вдвічі перевищує середній показник в ОЕСР, на програми розвитку внутрішньої економіки, включно з грантами та субсидіями, які "пронизані корупцією і завищеними цінами і серйозно підривають конкурентоспроможність приватного сектору та всієї економіки", зазначив колишній голова центрального банку та раніше радник прем'єр-міністра Дьyoрдь Сурані.

"Поступове скорочення цих видатків на один відсотковий пункт на рік дає змогу заощадити близько 2 млрд євро, або близько 1% ВВП, щороку", - каже він, посилаючись на субсидії на спорт у розмірі майже 2 млрд євро, а також на витрати на державну пропаганду і комерційну нерухомість. Ще 3-4 млрд євро на рік можуть надійти з фондів ЄС, які зараз недоступні. Але для досягнення такого перерозподілу Орбану доведеться відмовитися від основних принципів, на яких було побудовано його політичний рух.

Які карти на руках у головного противника Орбана

Відновлення економіки стане головним пріоритетом для будь-кого, хто переможе на виборах наступного року.

Головним суперником Орбана став лідер партії "Тиса" Петер Мад'яр. Він обіцяє "Новий курс" для "перезапуску" Угорщини. Його плани включають скорочення витрат за рахунок боротьби з корупцією і "повернення активів", отриманих незаконно. Він також пообіцяв нормалізувати відносини з ЄС, скоротити державні субсидії для обраних компаній і збільшити витрати на такі сектори, як трудові ресурси, охорона здоров'я та освіта.

Однак експерти попереджають, що система Орбана стала настільки важливою частиною економіки, що її неможливо повністю демонтувати без значного негативного впливу на економіку загалом і фінансову систему. Великі компанії, які раптово позбудуться державних контрактів, зіткнуться з реальною конкуренцією або будуть змушені зіткнутися з наслідками своєї незаконної діяльності, можуть швидко стати неплатоспроможними.

Економіка Угорщини - головні новини

Видання Financial Times писало, що заморожування європейських грошей вдарило по Угорщині. Дефіцит бюджету 2024 року становив понад 4,5% ВВП, що посилило політичну напруженість.

11 лютого стало відомо, що інфляція в Угорщині підскочила сильніше, ніж очікувалося. Так, споживчі ціни в січні зросли на 5,5% у річному обчисленні, що стало найбільшим стрибком за 13 місяців, порівняно з 4,6% у грудні.

12 травня повідомлялося, що дефіцит держбюджету Угорщини зріс до рекордного рівня у квітні, оскільки виплати за відсотками випередили зростання податкових надходжень. Уряду країни довелося заморозити деякі витрати.

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