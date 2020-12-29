За словами Петрашка, це важливі ринки для української продукції в рамках розширення експортних можливостей.

Кабінет Міністрів готує Угоди про зони вільної торгівлі з Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією та Китаєм.

Про це повідомив на прес-конференції міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

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"Це важливі ринки для української продукції в рамках розширення наших експортних можливостей", - сказав він.

Що цьому передувало

8 жовтня 2020 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та партнерство.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна сподівається до кінця року ратифікувати цю угоду з Великобританією.

9 грудня 2020 року Україна і Великобританія підписали угоду про розвиток двосторонньої торгівлі партнерства в ході круглого столу, присвяченого розвитку відносин між країнами в рамках підписаної в жовтні Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

16 грудня Верховна Рада ратифікувала угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

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Автор: Дмитро Шварц