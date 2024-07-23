Росія намагалася поставити житницю Європи на коліна, доки непомічена перемога не змусила відступити один із найпотужніших флотів світу.

Причали Одеси, які простоювали на початку вторгнення Росії в Україну, знову оживають. Щомісяця сюди прибувають десятки вантажних суден, кожне з яких завантажує тисячі тонн зерна, щоб відправити його на ринки всього світу.

Видання The Telegraph пише, що коли Росія вторглася в Україну, то заблокувала експорт із чорноморських портів країни. Блокада Москви поставила під загрозу не тільки експортний бізнес України, а й призвела до глобальної кризи, коли світові ціни на продовольство підскочили, що загрожувало голодом мільйонам людей.

До весни цього року тоннаж суден, що прибувають у чорноморські порти України, відновився і лише на 5% нижчий за довоєнний рівень. Ситуація змінилася завдяки непомітній українській перемозі в Чорному морі. Використовуючи ракети і безпілотники, Київ змусив Чорноморський флот Путіна піти, що дало змогу знову відкрити морські шляхи для експорту.

Відео дня

До війни Україна посідала сьоме місце у світі з експорту пшениці, четверте - з експорту ячменю і одне з перших - з експорту насіння соняшника. Дев'ять десятих цього експорту проходило через чорноморські порти країни. Ринки з тривогою відреагували на втрату українського експорту і перспективу того, що великий сільськогосподарський експорт РФ також може бути порушений.

Ціни на пшеницю різко зросли, а індекс цін на продовольство, що складається Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), підскочив на 34% порівняно з попереднім роком.

Росія підписала чорноморську зернову угоду, дозволивши суднам експортувати продукцію з України за умови, що вони будуть попередньо оглянуті, але полегшення виявилося недовгим. Москва вийшла з угоди в липні 2023 року, після того як з України було поставлено близько 33 млн тонн. Росія відразу ж спробувала відновити блокаду.

Україна, не маючи власного флоту, змогла вигнати флот РФ із Криму. Київ повідомив морському органу ООН, що має намір відкрити судноплавний коридор, що чинило дипломатичний тиск на Росію. Крім того, довелося переконати морських страховиків у тому, що ризик війни для судноплавства знизився, щоб знизити тарифи.

На початок червня налічувалося вже близько 1300 суден, які прямували вздовж узбережжя Румунії до портів Одеси, Чорноморська та Південного. Ці порти пропустили через себе товарів на 50 мільйонів - майже все це сільськогосподарська продукція.

Аналітики вважають, що вплив припинення блокади Україною на світові ціни важко оцінити, оскільки цей показник залежить від безлічі факторів. За даними ФАО, індекс цін на продовольство на 2,1% нижчий, ніж у цей час торік, і впав на 24,8% з піку в березні 2022 року.

Зерновий коридор - головні новини

У серпні 2023 року ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового маршруту для цивільних суден у напрямку портів Одеси. У вересні тимчасовим коридором зайшли два перших судна під навантаження зерном.

Заблокувати експорт зерна Росії не вдалося. Завдяки неодноразовим ударам по російському флоту, Україна змогла використовувати Чорноморський зерновий коридор для цивільних цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: