Відповідний закон був ухвалений раніше в липні.

Українці зможуть отримувати гарантійні документи на побутову техніку в електронному вигляді, відповідний закон "Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді" набув чинності відсьогодні, 25 липня.

Про це повідомляється на сайті офіційної газети Верховної Ради “Голос України”.

Зокрема, продавець може надавати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари (паспорта або будь-якого іншого документа, що додається до товару) в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника.

У разі надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті виробника в установленому ним порядку.

Також на прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному веб-сайті виробника та оформлення гарантійних зобов’язань в електронному вигляді здійснюються продавцем під час продажу таких товарів.

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На вимогу споживача продавець також повинен надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроект, який передбачає можливість для споживачів отримувати експлуатаційні документи в електронному вигляді при гарантійному обслуговуванні товарів.

Автор: Павло Степанець