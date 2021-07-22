Законом запроваджується можливість отримання споживачем експлуатаційних документів та гарантійних зобов’язань в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 7 закону України "Про захист прав споживачів" щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді".

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Законом запроваджується можливість отримання споживачем експлуатаційних документів та гарантійних зобов’язань в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника. Йдеться про паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, який додається до них.

У прес-службі наголосили, що ухвалення закону актуальне, оскільки сьогодні споживачі купують усе більше товарів через інтернет-магазини, і багато компаній пропонують реєстрацію в особистих кабінетах з метою ефективної комунікації з ними та надання доступу до експлуатаційних документів.

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Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування.

Закон щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді

Верховна Рада 1 липня ухвалила законопроект, який передбачає можливість для споживачів отримувати експлуатаційні документи в електронному вигляді при гарантійному обслуговуванні товарів.

"Ми пропонуємо зробити гарантії на побутову техніку в електронному вигляді. Це - безпаперова економіка, цифрова економіка. Крім цього, це одне з прохань компаній, зокрема, Apple, щоб перевести це в сучасний електронний вигляд", - сказав народний депутат Єгор Чернєв.

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Автор: Світлана Закелова