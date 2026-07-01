Щоб українці повернулися додому, Європа має заплатити, – омбудсмен

Дмитро Лубінець вказав, що урядова політика із захисту прав ВПО провалена.

Європейський Союз має виділяти кошти для українських біженців зі статусом тимчасового захисту, за які вони могли б придбати житло в Україні і повернулися жити додому. Ця сума має бути вищою за 10-12 тисяч євро, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

"Якщо ти все втратив на тимчасово окупованій території і ти не знаєш, де ти будеш жити, де ти будеш працювати – ти не повернешся в Україну. В Європі безпечніше, ніж в Україні – давайте відверто про це говорити. Там є хоч якась підтримка тимчасова", – зазначає Лубінець.

Він вказав на те, що українці не можуть повернутися додому, оскільки немає державної програми підтримки.

"Якщо була б така програма, за якою ти повертаєшся і можеш отримати пільгове фінансування. Я коли спілкуюся з цією категорією громадян України, вони навіть кажуть: якщо будуть адекватні відсотки, 3% в гривні, то ми готові їхати. Навіть не даруйте нам, але дайте нам можливість, щоб ми придбали і поступово виплачували ці кошти в національній валюті. Вже готові будуть їхати", – впевнений омбудсмен.

Уповноважений з прав людини додає, що державна політика по захисту прав ВПО провалена.

"Так само і по ситуації з ВПО. Чому я публічно сказав, що урядова державна політика по відношенню до захисту прав ВПО провалена. У нас навіть немає дефініції в національному законодавстві "постраждалий" або "постраждала" від російської агресії", – підсумував Лубінець.

Українські біженці за кордоном – останні новини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що внаслідок російської агресії понад 5,7 мільйона українців були змушені виїхати за кордон. Омбудсман вважає, що зрештою вони повернуться додому.

Українські біженці в ЄС підпадають під дію так званої директиви про масовий приплив біженців, тому їхні прохання про надання захисту не розглядаються індивідуально. В Європі наразі планують обмежити прийом українців, які придатні до військової служби.

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