Фон дер Ляєн заявила про намір обмежити прийом деяких українців до ЄС

Військові біженці з України підпадають у Європейському Союзі під дію так званої директиви про масовий приплив біженців.

Країни ЄС планують ускладнити прийом українців, які придатні до військової служби, що стало відомим ще на початку червня. Тепер на це відреагувала очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Spiegel.

Зокрема у листі до глав держав та урядів країн ЄС йдеться, що Європейська комісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для людей, які втікають від російської агресії проти України. Проте сфера застосування має бути обмежена таким чином, аби продовження не підривало здатність України до самооборони.

"Це можна розцінити як натяк на те, що, зокрема, прийом чоловіків призовного віку має бути ускладнений. Проте фон дер Ляєн не навела деталей щодо запланованої пропозиції", - зазначили у матеріалі.

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Видання нагадало, що під час зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС на початку червня Німеччина та інші країни-члени виступили за те, аби ускладнити прийом до Союзу чоловіків призовного віку з України. За інформацією dpa, значну підтримку отримала пропозиція виключити осіб віком від 23 до 60 років із сфери застосування директиви про прийом біженців.

"Військові біженці з України підпадають у Європейському Союзі під дію так званої директиви про масовий приплив біженців, тому їхні прохання про надання захисту не розглядаються індивідуально. Ця норма ЄС діє до 4 березня 2027 року. Комісар ЄС з питань міграції Магнус Бруннер оголосив, що найближчим часом подасть пропозицію щодо її продовження. Наразі понад 4,3 мільйона українців скористалися статусом захисту ЄС", - підкреслили у публікації.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Раніше УНІАН розповідав, чи зможуть українці в 2027 році отримати громадянство в ЄС. Зокрема в Федеральному міністерстві внутрішніх справ Німеччини підтвердили, що роки для набуття громадянства під тимчасовим захистом можуть враховуватися після переходу на інші статуси.

В країні наголосили, що питання громадянства - це власна компетенція кожної із земель, і міністерство внутрішніх справ не може надавати землям юридично обов’язкові вказівки щодо застосування закону.

Водночас народний депутат Єгор Чернєв пояснив, чи можуть країни ЄС депортувати українських чоловіків. За його словами, кожна країна особисто ухвалює рішення щодо того, як розподіляти допомогу між усіма верствами населення, зокрема це стосується і біженців з України.

Водночас нардеп наголосив, що навіть якщо військовозобовʼязаних українців позбавлять допомоги, навряд вони повернуться додому.

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