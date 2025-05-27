Президент України Володимир Зеленський доручив надати окреме фінансування для швидшого виробництва балістичних ракет. Про це повідомляє Офіс президента.
"Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми - для швидшого виробництва ракет", - повідомив президент.
Портал "Мілітарний" зі свого боку нагадує, що на початку місяця Зеленський доручив максимально прискорити створення вітчизняної балістичної ракети.
За словами фахівців, у лютому 2022 року перед початком широкомасштабної агресії РФ Київ виділив декілька сотень мільйонів гривень на ракетобудівну галузь. Мова, зокрема, йшла про фінансування українського оперативно-тактичного комплексу, відомого як "Сапсан" та "Грім-2".
За даними з відкритих джерел, це проєкт багатофункціонального ракетного комплексу оперативно-тактичного класу, який було створено зусиллями конструкторського бюро "Південне".
Детальні характеристики української балістичної ракети залишаються невідомими. Можна припустити, що її максимальна дальність досягає 500 км. В мережі фігурувала інформація про експортну модифікацію, дальність якої обмежена 280 км.
Також нагадаємо, що в минулому році УНІАН повідомив про випробування української балістичної ракети. Вони виявились успішними.
Далекобійна зброя - головне
Нагадаємо, нещодавно голова Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль зробив заяву щодо можливої передачі Україні крилатих ракет Taurus.
З неї можна припустити, що Україна все ж таки отримає нову європейську зброю.
Втім, фахівці закликають не будувати ілюзій із цього приводу. Вони зазначають, що передача Києву ракет Taurus не може кардинально вплинути на хід російсько-української війни, адже Європа має доволі обмежені запаси цієї зброї.