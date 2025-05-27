Точні характеристики української балістичної ракети залишаються невідомими.

Президент України Володимир Зеленський доручив надати окреме фінансування для швидшого виробництва балістичних ракет. Про це повідомляє Офіс президента.

"Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми - для швидшого виробництва ракет", - повідомив президент.

Портал "Мілітарний" зі свого боку нагадує, що на початку місяця Зеленський доручив максимально прискорити створення вітчизняної балістичної ракети.

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За словами фахівців, у лютому 2022 року перед початком широкомасштабної агресії РФ Київ виділив декілька сотень мільйонів гривень на ракетобудівну галузь. Мова, зокрема, йшла про фінансування українського оперативно-тактичного комплексу, відомого як "Сапсан" та "Грім-2".

За даними з відкритих джерел, це проєкт багатофункціонального ракетного комплексу оперативно-тактичного класу, який було створено зусиллями конструкторського бюро "Південне".

Детальні характеристики української балістичної ракети залишаються невідомими. Можна припустити, що її максимальна дальність досягає 500 км. В мережі фігурувала інформація про експортну модифікацію, дальність якої обмежена 280 км.

Також нагадаємо, що в минулому році УНІАН повідомив про випробування української балістичної ракети. Вони виявились успішними.

Далекобійна зброя - головне

Нагадаємо, нещодавно голова Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль зробив заяву щодо можливої передачі Україні крилатих ракет Taurus.

З неї можна припустити, що Україна все ж таки отримає нову європейську зброю.

Втім, фахівці закликають не будувати ілюзій із цього приводу. Вони зазначають, що передача Києву ракет Taurus не може кардинально вплинути на хід російсько-української війни, адже Європа має доволі обмежені запаси цієї зброї.

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