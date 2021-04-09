Найбільше було проведено робіт у галузі авіабудування і авіаремонту - на суму понад 3,2 млрд грн.

Загальний обсяг виробництва (товари, роботи, послуги) підприємств "Укроборонпрому" у першому кварталі поточного року наблизився до 7 млрд грн у грошовому еквіваленті, що на 5,1% перевищує показник аналогічного періоду 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба державного концерну Укроборонпром.

"Найбільший внесок у досягнення загального результату - понад 3,2 млрд грн - зроблено в галузі авіабудування і авіаремонту. Обсяг виробництва високоточної зброї та боєприпасів перевищив 1,4 млрд грн. Підприємства, що входять в управління бронетанкової техніки, виготовили продукції, виконали робіт і надали послуг більш ніж на 1,3 млрд грн. Частка напрямків радіолокації, радіозв'язку та спеціальних приладів складає більш як 0,6 млрд грн, а суднобудування, судноремонту та морської техніки - більш як 0,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Найбільше зростання спостерігається в сферах авіабудування і авіаремонту (28%), радіолокації (28%) і виготовлення високоточної зброї та боєприпасів (25%).

Крім цього, в першому кварталі 2021 року підприємства-спецекспортери збільшили обсяги експортно-імпортних операцій (відвантаження продукції / надходження коштів) на 55% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Читайте також"Антонов" розбрату або чим закінчиться війна Мінстратегпрому і "Укроборонпрому" за виробника літаків

Укроборонпром: що відомо

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц