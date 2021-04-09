Загальний обсяг виробництва (товари, роботи, послуги) підприємств "Укроборонпрому" у першому кварталі поточного року наблизився до 7 млрд грн у грошовому еквіваленті, що на 5,1% перевищує показник аналогічного періоду 2020 року.
Про це повідомляє прес-служба державного концерну Укроборонпром.
"Найбільший внесок у досягнення загального результату - понад 3,2 млрд грн - зроблено в галузі авіабудування і авіаремонту. Обсяг виробництва високоточної зброї та боєприпасів перевищив 1,4 млрд грн. Підприємства, що входять в управління бронетанкової техніки, виготовили продукції, виконали робіт і надали послуг більш ніж на 1,3 млрд грн. Частка напрямків радіолокації, радіозв'язку та спеціальних приладів складає більш як 0,6 млрд грн, а суднобудування, судноремонту та морської техніки - більш як 0,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Найбільше зростання спостерігається в сферах авіабудування і авіаремонту (28%), радіолокації (28%) і виготовлення високоточної зброї та боєприпасів (25%).
Крім цього, в першому кварталі 2021 року підприємства-спецекспортери збільшили обсяги експортно-імпортних операцій (відвантаження продукції / надходження коштів) на 55% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
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Укроборонпром: що відомо
Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.
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